Žele više misa, internetski ih prenositi, prilagoditi obilaženje domova epidemiološkoj situaciji

<p>Kardinal <strong>Josip Bozanić </strong>u četvrtak je na susretu s arhiđakonima i dekanima rekao da aktualnu epidemiološku situaciju nije potrebno ni dramatizirati ni relativizirati već joj prikladno pristupiti adekvatnim djelovanjem te pozvao na solidarnost i odgovornost za zdravlje zajednice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikad više oboljelih u Hrvatskoj </strong></p><p>S pomoćnim biskupima mons.<strong> Ivanom Šaškom</strong> i mons. <strong>Mijom Gorskim</strong>, nadbiskup zagrebački održao je redoviti susret s arhiđakonima i dekanima Zagrebačke nadbiskupije, u prostorijama Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, a tema susreta bili su pastoralni izazovi i djelovanje u trenutnim epidemiološkim okolnostima, s naglaskom na razdoblje došašća i božićnih blagdana, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.</p><p>Pozdravljajući okupljene, kardinal Bozanić istaknuo je da aktualnu situaciju nije potrebno ni dramatizirati niti relativizirati, već joj prikladno pristupiti adekvatnim djelovanjem u skladu s, iz dana u dan, promjenjivim i drugačijim okolnostima. Slikovito je, pritom, kao primjer, podsjetio na nezaštićeno Djetešce u jaslicama kojim se Bog približio čovjeku.</p><h2>Veći broj svetih misa te eventualno i njihovo internetsko prenošenje</h2><p>Također je zahvalio dekanima Nadbiskupije na njihovoj raspoloživosti, predanosti i marljivosti u pogledu pravovremene komunikacije i djelovanja na svojim područjima. Istaknuo je da su trenutne okolnosti pokazale koliko je za život Crkve važna služba dekana, osobito kad je posrijedi omogućivanje primanja duhovnih dobara u svim župama dekanata.</p><p>Dekani su zatim pojedinačno ukratko iznijeli svoja zapažanja u dekanatu o pastoralnoj praksi s naglaskom na potrebe redovitoga pastoralnog djelovanja. Kardinal je, pak, naglasivši, kako treba čuvati ono što je vrijednost i dragocjenost, po pitanju slavlja svetih misa, pozvao na međusobnu solidarnost i odgovornost te prilagodbu epidemiološkoj situaciji, priopćeno je.</p><p>Uz slavlje svetih misa prema epidemiološkim mjerama i preporukama, preporučeno je da se predvidi veći broj slavlja svetih misa te eventualno i njihovo internetsko prenošenje za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati misnom slavlju.</p><h2>Očitovati obazrivost, razumijevanje i blizinu prema medicinskome osoblju</h2><p>Glede sakramenta pomirenja i pohoda bolesnika u božićno vrijeme, rečeno je da se treba prilagoditi okolnostima te da se vjernike ne zakida za ova duhovna dobra. Štoviše, da se čim bolje u svakoj zajednici osmisle načini djelovanja i skrbi za one kojima je to u ovim trenucima osobito potrebno. Potrebno je, istaknuto je, očitovati obazrivost, razumijevanje i blizinu prema medicinskome osoblju, koje već mjesecima podnosi veliko breme pandemije.</p><p>Uz poštivanje epidemioloških preporuka i mjera, i ove godine će se održati pastoralni pohod svećenika obiteljima, koji se treba prilagoditi novonastalim okolnostima. Stoga se ne treba držati uobičajenih dosadašnjih termina, nego se pohod može obaviti u dužem vremenskom razdoblju i tijekom prvih mjeseci nadolazeće godine.</p><h2>Odgovornost za zdravlje čitave zajednice </h2><p>Svakako, ističe se, potrebno je da se dobro informiraju vjernici. Neka se oni po mogućnosti prijave za pohod i neka se on izvodi na način kako odgovara samim vjernicima. Preporučljivo je da se, što se tiče i božićnog pohoda obiteljima, novonastale okolnosti razmotri eventualno i sa župnim pastoralnim vijećem kako bi se našla najprikladnija rješenja u ovom vremenu pandemije, imajući u vidu odgovornost za zdravlje, kako čitave zajednice, tako i svećenika.</p><p>Organizacija župne kateheze za djecu i mlade također se prilagođava u skladu s okolnostima, sljedeći mjere koje provode škole na dotičnom području. Diljem Nadbiskupije nastavlja se s dosadašnjim načinima održavanja toga važnog oblika crkvenoga djelovanja koje, kako je istaknuto na prethodnom susretu, uvodi u istinski rast u vjeri i zajedništvo s Isusom Kristom. Svećenici su stoga pozvani na supsidijarnost i uzajamnu bratsku pomoć glede organizacije župnih kateheza.</p><p>U bogatoj raspravi dekani su izmijenili svoje prijedloge i svoja dosadašnja iskustva u vremenu pandemije, naglasivši da je razdoblje toplog i lijepog vremena pružilo i priliku za programe na otvorenom, stoji na kraju priopćenja i dodaje da će zaključci sa susreta u skorije vrijeme biti dostavljeni u dopisu župama i drugim ustanovama Crkve zagrebačke te u božićnoj poruci vjernicima.</p>