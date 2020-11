Đikić predlaže uvođenje kazni: 'Uvele su ih zemlje EU i izrazito su važne u današnjoj situaciji'

Uz podršku, želio bih uputiti par savjeta premijeru Plenkoviću da budemo što uspješniji u primjeni ovih mjera i da gledamo ipak malo dalje u budućnost nego samo 4 tjedna, napisao je Đikić u pismu

<p>Nakon što je predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković</strong> na konferenciji za novinare predstavio nove mjere koje stupaju na snagu u petak u ponoć i vrijedit će do 21. prosinca, o svemu se oglasio i znanstvenik<strong> Ivan Đikić</strong>. Pozdravio je strože mjere, ali predložio Plenkoviću i neke dodatne, dugoročnije mjere, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a580195/Djikic-pozdravio-uvodjenje-novih-mjera-i-uputio-nekoliko-savjeta-Plenkovicu.html" target="_blank">N1</a>. </p><p><strong>Njegovo pismo prenosimo u cijelosti. </strong></p><p>"Predložene epidemiološke mjere odgovaraju ozbiljnosti situacije. Premijer, Vlada RH i Stožer će imati moju stručnu podršku u provođenju istih.</p><p>Pružit ću i stručnu pomoć u komunikaciji pravilnih mjera prema građanima. Jasno mi je da samo zajedničkim djelovanjem možemo smanjiti širenja virusa i očuvati zdravlje i gospodarstvo u RH.</p><p>Važno je da se mjere mogu mijenjati, postajati strože, ali i blaže, s obzirom na točne podatke koje ćemo prikupljati s vremenom u svim županijama.</p><p>Uz podršku, želio bih uputiti par savjeta premijeru Plenkoviću da budemo što uspješniji u primjeni ovih mjera i da gledamo ipak malo dalje u budućnost nego samo 4 tjedna:</p><h2>1. Točni podaci i jasni parametri</h2><p>Ponavljanje opisnih političkih fraza (trenda rasta, pad trendova, dinamika zaraze) nisu dovoljni za građane u ovoj kriznoj situaciji.<br/> Apelirao bih na premijera Vlade RH i Stožer da točno definiraju broj incidencije novozaraženih, broj hospitaliziranih i broj umrlih koji će biti važni za buduće smanjivanje mjera za 3-4 tjedna.<br/> Danas je incidencija 900 na 100.000 stanovnika. Mi trebamo spustiti taj broj ispod 200 na 100.000 što prije, a pred Božić cilj bi trebao biti ispod 50 na 100.000. Ako se to ne dogodi moramo znati koje dodatne mjere ćemo poduzimati.</p><h2>2. Testiranje</h2><p>Neophodno je povećati broj testiranja jer nam je to najvažniji podatak da možemo mjeriti učinak mjera.<br/> Današnji postotak pozitivnih na testiranju je 35%. Taj broj moramo spustiti ispod 15%, a poželjno ispod 5%. To se može postići jedino povećanim brojem testiranja. Neophodno je najmanje 20.000 testiranja tjednog dnevnog prosjeka, a i više dok ne padnemo ispod 15% pozitivnih.</p><h2>3. Kazne</h2><p>Obavezno je uvođenje adekvatnih i točno definiranih kazni za sve koji krše mjere. To nije pitanje političkog interesa nego praktične potrebe građana. Određeni broj neodgovornih pojedinaca, uključujući i političare ignoriraju mjere i dovode do urušavanja djelotvornosti mjera i oštećenja zdravlja građana RH. Kazne su uvele brojne zemlje EU-a i izrazito su važne u današnjoj situaciji u Hrvatskoj.</p><h2>4. Iskrenost u javnoj komunikaciji</h2><p>S osobne strane, ne kao stručnjak, nego kao obični građanin RH, nadao sam se čuti bar jednu jedinu rečenicu samokritike ili isprike od strane premijera za sadašnju situaciju i ovaj ogromni broj umrlih u studenom (preko tisuću ljudi). Tu prije svega mislim na povlačenje njegovih nedavnih javnih izjava da je virus najodgovorniji za povećani broj umrlih u Hrvatskoj.</p><p>Pozivanje na odgovornost i građana u Hrvatskoj, a bez ukazivanja na odgovornost Vlade RH i Stožera, nije primjerena. Stoga nam je potrebna iskrenost i kritičnost u komunikaciji, te trebamo pronaći model zajedničkog djelovanja i motiviranosti građana i gospodarstvenika u RH.</p><h2>5. Dugotrajna strategija RH u borbi protiv covida-19</h2><p>Neophodno je što prije pripremiti i objaviti sveobuhvatnu strategiju s planovima do kraja 2021. godine. Ta strategija treba uključiti zdravstvene, gospodarske, financijske, socijalne, obrazovne i psihološke mjere koje će građani i gospodarstvenici imati kao orijentir za svoj rad i život tijekom 2021", piše Đikić u svom pismu. </p>