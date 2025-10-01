Obavijesti

News

Komentari 0
U KOPENHAGENU

Čelnici EU-a na razgovorima o obrani i Ukrajini nakon niza upada u zračni prostor

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Čelnici EU-a na razgovorima o obrani i Ukrajini nakon niza upada u zračni prostor
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Ranije u rujnu, tri ruska borbena zrakoplova ušla su u estonski zračni prostor, nakon što je veliki broj ruskih dronova prodro u poljski zračni prostor

Čelnici Europske unije sastat će se u srijedu u Kopenhagenu na neformalnim razgovorima o obrani i ruskom ratu protiv Ukrajine, nakon što je niz upada u zračni prostor i pojavljivanja dronova izazvao nove sigurnosne probleme. Očekuje se da će se rasprave usredotočiti na jačanje zajedničkih obrambenih kapaciteta EU-a, podršku istočnoeuropskim zemljama koje graniče s Rusijom i pružanje daljnje pomoći ratom razorenoj Ukrajini. Prethodno planirani skup održava se nakon što je danska vlada ponovljenu pojavu dronova, koji su teško poremetili danski zračni promet, nazvala "hibridnim napadom".

Ranije u rujnu, tri ruska borbena zrakoplova ušla su u estonski zračni prostor, nakon što je veliki broj ruskih dronova prodro u poljski zračni prostor.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, u pozivnom pismu čelnicima EU-a, opisao je incidente kao "oštar podsjetnik da moramo ubrzati i produbiti svoje napore".

DRAMA NA NEBU U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Prijedlozi na stolu uključuju takozvani "zid dronova" za poboljšanje zračne obrane EU-a i kreditiranje Kijeva u vrijednosti od milijardi eura ruske imovine zamrznute unutar bloka.

Očekuje se da će čelnici također razgovarati o ambicijama Ukrajine za pristupanje EU-u.

EU se suočava s pritiskom da brzo djeluje, posebno nakon što se predanost Washingtona podršci Ukrajini i jačanju europske sigurnosne arhitekture činila neizvjesnom pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon rasprava u srijedu uslijedit će dvodnevni samit čelnika EU-a u Bruxellesu krajem mjeseca.

U četvrtak se očekuje da će deseci europskih čelnika u Kopenhagenu prisustvovati samitu takozvane Europske političke zajednice, foruma čiji je cilj promicati politički dijalog i suradnju izvan 27 članica EU-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025