Čelnik parlamenta BiH: Istočno Sarajevo kao meksička Sinaloa

Predsjedatelj Zastupničkog doma parlamneta BiH Darko Babalj usporedio je u utorak stanje na području Istočnog Sarajeva s onim u meksičkoj državi Sinaloi poznatoj po brutalnim ratovima pripadnika različitih kriminalnih skupina a to je izjavio zbog učestalih obračuna lokalnih kriminalaca.

"Ulice Istočnog Sarajeva ovih dana podsjećaju na meksičku Sinalou a dužnosnici, umjesto da poduzmu korake radi zaštite sigurnosti građana, gostuju po televizijama i tvrde da je stanje sigurnosti u Istočnom Sarajevu na najvećoj razini", kazao je Babalj.

Sinaloa je meksička zona poznata po najokrutnijim svjetskim narko-kartelima. Kartel Sinaloa, sa sjedištem u gradu Culiacánu, predstavlja međunarodnu kriminalnu organizaciju koja se ubraja među najmoćnije mreže za trgovinu drogom na svijetu.

Babaljevi su komentari uslijedili nakon što su u prethodna dva dana u oružanim uličnim obračunima osoba iz kriminalnih skupina koje operiraju na teritoriju Republike Srpske teško ranjena dva muškarca.

U nedjelju je tako pucnjima iz pištolja na ulici teško ranjen stanoviti Kosta Pandurević za što policija sumnjiči Đorđa Ždralu, vođu jednog od kriminalnih klanova poznatih po teškim kaznenim djelima. Pandurević je ustrijeljen u automobilu u kojemu je pokraj njega bilo i dvogodišnje dijete koje tek pukom srećom nije ozlijeđeno.

Ždrale je 2022. izišao iz zatvora gdje je služio 20 godinu kaznu izrečenu zbog ubojstva a sada je u bijegu i sumnja se da se skriva u Srbiji.

U ponedjeljak je pak u pucnjavi u Istočnom Sarajevu ranjen muškarac identificiran kao Davor Dabić, osoba koja također ima podeblji dosje, a policija od tada nije uspjela identificirati napadača.

Dabić slovi za osobu koja je pripadnik kriminalnog klana predvođenog Darkom Elezom i koji je u ratu s klanom predvođenim Ždralom. Privođen je zbog trgovine drogom.

Lokalna vlast u Istočnom Sarajevu pod kontrolom je Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) predvođenog Miloradom Dodikom no oporbena Srpska demokratska stranka (SDS) kontrolira nekoliko općina na tom području i tamo ima snažno uporište.

Babalj koji je član SDS-a bezvlašće na ulicama Istočnog Sarajeva iskoristio je kao povod da optuži SNSD-ove kadrove odnosno gradonačelnika Ljubišu Ćosića i policijskog načelnika Branislava Šehovca za nesposobnost da zajamče građanima elementarnu sgurnosnost.

"Ovakva Policijska uprava Istočno Sarajevo, kako je vodi Branimir Šehovac, učinila je Istočno Sarajevo sigurnom kućom za organizirani kriminal, a pucnjave koje se zbivaju posljednja dva dana posljedica su nerada i nebrige za stanje sigurnosti", poručio je Babalj.

Gradonačelnik Ćosić pak tvrdi kako je stanje pod kontrolom i kako će policija poduzeti sve što je potrebno da bi zaustavila rat kriminalnih klanova a odgovornost za njihovo širenje i utjecaj prebacio je na SDS odnosno na razdoblje kada je ta stranka vladala Istočnim Sarajevom.

"Oni koriste ovu situaciju da bi dva mjeseca pred izbore u Republici Srpskoj i BiH... iskoristili ove sukobe kao nešto što bi im donijelo poene", izjavio je u utorak odgovarajći na Babaljeve kritike Ćosić ustvrdivši kako je Istočno Sarajevo "simbol sigurnosti".