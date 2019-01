Čemu se možemo nadati: Dvije pomrčine mogle bi zatresti sve

ZIMA:

'Dvije pomrčine mogle bi zatresti hrvatsku političku scenu'

U odnosu na prethodnu godinu, 2019. bi mogla donijeti izvjesna poboljšanja. Utjecaj planeta ukazuje na pomake u vanjskoj politici, obrazovanju i pravosuđu, ističe astrologinja Julijana Oremović

Zimsko razdoblje, s naglaskom na siječanj, bit će jedno od zahtjevnijih u predstojećoj godini za Hrvatsku, kao i za pojedine političare, s naglaskom na premijera Andreja Plenkovića.

Dvije pomrčine u siječnju naglašavaju dosta dugoročnih problema i frustracija koje će iznjedriti novi krug porezne reforme. Bit će mnogo kritika i napada od strane javnosti na rad Vlade, a posebice na račun Andreja Plenkovića koji će tijekom tog mjeseca biti izložen neprijateljskom raspoloženju javnosti, no i nekih kolega iz političkog okruženja. Vodit će se nemilosrdne bitke za moć i vlast. Neke njegove izjave mogle bi biti teme naslovnica novinskih izdanja. Morat će biti dosta oprezan u davanju izjava i načinu na koji tumači gospodarske probleme, ali i ponašanje nekih političara, kao i u tome kome poklanja svoje povjerenje i na čiju stranu staje.

Krivi potezi u ovoj godini mogli bi narušiti njegovu respektabilnost i ugled.

Ovaj početak godine mogao bi biti vrlo poseban i po pitanju nekih afera iz nedavne političke prošlosti. Nove informacije će izaći na svjetlo dana, iznenadit će ako ne i šokirati javnost. Bit će tu mnogo skrivenih motiva i političkih igara kojima možda nećemo moći dokučiti pravi uzrok. No u sjeni svega odvijat će se borba za moć, rješavanje nepodobnih i onih koji se doživljavaju kao neprijatelji vladajuće stranke.

Zanimljivo je da će tijekom cijele godine, a posebice tijekom siječnja i početkom veljače, biti dosta populističkih mjera i političkih igara koje mogu ići od strane nekih liberalnijih stranaka, ali i vladajućih ljudi glavnog grada Hrvatske, Zagreba. Neki bi oporbeni političari zaista mogli dobiti velike političke poene i pridobiti interes naroda i potencijalnih glasača.

Opće stanje u zemlji, dakle opće raspoloženje, bit će dosta buntovno. Nekretnine pod državnom upravom, javne institucije, neke agencije - na tim poljima može doći do nekih promjena.

Ovo je i vrijeme kada bi trebalo više energije posvetiti stanju u zemlji, poljoprivredi i nekim mjerama za poticanje proizvodnje koji će opet biti aktualni tijekom proljetnih mjeseci.

Veljača i ožujak bit će jako zahtjevni za ministra zdravstva, Milana Kujundžića.

Njegova nepopularnost zbog loše situacije u zdravstvu bit će sve veća, a u drugoj polovini veljače i tijekom ožujka mogao bi se suočiti i s otvorenim napadima i lako je moguće da se postavi i pitanje njegovog daljnjeg ostanka na toj poziciji.

Ožujak će biti također vrlo značajan i za predsjednicu, Kolindu Grabar Kitarović koja će nekim svojim odlukama ili postupcima iznenaditi hrvatsku javnost, tvrdi astrologinja Julijana Oremović.

PROLJEĆE:

'Svibanj i lipanj u znaku obrazovanja i odnosa sa susjedima'

U SDP-u bi se mogla nametnuti nova osoba kao potencijalno vodeća figura u toj političkoj stranci. No ponovno će iskrsnuti i neugodna pitanja o ulasku ilegalnih migranata te jačanja graničnih kontrola

Proljeće će proteći u znaku parlamentarnih izbora za EU, kao i priprema za predsjedničke izbore. Sve vodi ka tome da bi Kolinda Grabar Kitarović mogla zadržati svoju poziciju i pobijediti na predsjedničkim izborima jer neće imati pravog protivnika - ističe Julijana. Proljeće je dosta teško razdoblje i za SDP, osobito za njegovu vodeću figuru Davora Bernardića kojem će cijela iduća godina biti dosta zahtjevna i lako je moguće da će mu popularnost i dalje padati. U cijeloj toj priči u SDP-u mogla bi se nametnuti nova osoba kao potencijalno vodeća figura u toj političkoj stranci.

Svibanj će biti jako bitan mjesec za donošenje nekih odluka i mjera vezanih uz kulturu te zdravstveni sustav. Pitanje je odakle više izvući sredstva za održavanje zdravstvenog sustava. Bit će i nekih odluka koje će biti vezane uz infrastrukturu, promet u glavnom gradu. Novinari bi mogli doći u posjed nove afere uz jednu istaknutu osobu u hrvatskoj politici.

Krajem ožujka dobro je vrijeme za Andreja Plenkovića koji će nekim odlukama i mjerama privući naklonost i simpatije javnosti, ali i stranih političara. Ovo bi moglo biti nešto zahtjevnije razdoblje za Nadu Murganić, ministricu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Potrebno je povesti više računa o skrbi za slabe, nemoćne i ugrožene, no čini se da njezine odluke i izjave neće dobro odjeknuti u javnosti.

Druga polovina svibnja i lipanj bit će u znaku obrazovanja i obrazovnih institucija, te odnosa sa susjednim zemljama. Tu je i pitanje granica, migranata i pokušaja da se ostvari neki čvršći konsenzus po tim pitanjima. Hoće li jačati granične kontrole i kako zaustaviti ulazak ilegalnih migranata u prostore naše države?

LJETO:

'Retrogradno kretanje Merkura odgodit će političke reforme'

Pitanja turizma, ugostiteljstva te prevelikog poreznog opterećenja bit će neke od gorućih tema. Nadam se da se neće pokazati istinitom ona izjava - na greškama se uči, ističe Julijana Oremović

Važno pitanje oporavka državnih financija i priprema za uvođenja eura moglo bi se razmatrati u jednom dijelu ovog razdoblja. Tu je vidljivo dosta nestabilnosti i nesigurnosti, te usudila bih se reći i neznanja kako se nositi s tim problemom, govori Julijana.

Pitanja turizma, ugostiteljstva i loše poduzetničke klime te prevelikog poreznog opterećenja bit će neka od gorućih tema ovog razdoblja. Nadam se da se neće pokazati istinitom ona izjava – na greškama se uči. Neka pitanja koja se tiču i zakonu o otocima također će biti goruća i vrlo česta tema rasprava u ovom razdoblju.

Dvije pomrčine u srpnju mogle bi donijeti nove izazove u dugoročnijem razdoblju od šest mjeseci na polju zaduženosti, banaka i državnih financija. Jako je važno da se na tom području srede stvari jer će se svaki propust ili pogreška te nemar loše odraziti na financijsko stanje države.

Retrogradno kretanje Merkura od 7.7. do 1.8. mogao bi odgoditi ili zaustaviti donošenje nekih političkih odluka. Može doći i do nekih poteškoća vezanih uz promet i gužve na prometnicama tijekom ljetnog razdoblja, osobito prema moru.

Vidljive su i neke pripreme ili aktivnosti na polju bankarskog sustava, osobito stranih banaka u zemlji koje bi mogli nuditi još povoljnije kredite, no pitanje je hoće li to dugoročno biti dobre odluke, jer tijekom 2019., odnosno 2020. postoje astrološke naznake nove ekonomske krize, pa je potrebno biti oprezan po pitanju potrošnje i dugoročnog zaduživanja.

Tijekom ljeta možemo očekivati i neke uspjehe naših sportaša na većim sportskim natjecanjima.

Rujan će biti vrlo važan mjesec za rukovodeće ljude države, ali i glavnog grada Hrvatske. Na tom polju možemo očekivati neke promjene, ali i važne odluke. Jedna od tema bit će opet državne financije i posljedice poreznih reformi te kako se one održavaju na poduzetničku klimu u Hrvatskoj.

JESEN:

'Studeni i prosinac bit će osobito važni za Milana Bandića'

Tajne službe imat će tijekom jeseni pune ruke posla. Vjerojatno će doći i do nekih presuda ili novih afera koje će još više uzdrmati povjerenje javnosti u ionako labavo pravosuđe

Listopad će biti vrijeme u kojem ćemo svjedočiti novim zakonskim inicijativama i mjerama. Bit će mnogo zahtjevnih i teških rasprava u saboru. Ovo nije osobito dobar mjesec za financije. Pitanje je hoće li prihodi od turizma ispuniti očekivanja. Lako je moguće da na tom polju dođe do podbačaja. Mirovinski sustav, socijalni fondovi, veliki i opterećujući birokratski aparat bit će potrebno posebno razmotriti u ovom razdoblju. Traže se veća prava, traži se pravednost i pravedna raspodjela državnih financija, no čini se da će biti mnogo buke, a malo korisnih i pametnih odluka. Može doći i do promjena na području nekih ministarstava, vladinog ureda, pa i promjene na pozicijama u nekim ministarstvima.

Listopad će biti dosta zahtjevan mjesec za Andreja Plenkovića koji bi se mogao suočiti s nekim otvorenim napadima od strane nezadovoljnih građana, javnosti, ali i oporbenih stranaka koji će nemilosrdno progovarati o nekim lošim i nepopularnim vladinim potezima i zakonskim prijedlozima.

Jesen je doba kada bi se trebali više pozabaviti svime onime što ugrožava opstojnost i stabilnost države, od kriminala, mutnih radnji, korupcije. Tajne službe imat će pune ruke posla. Možda će doći i do nekih presuda ili novih afera koje će uzdrmati povjerenje javnosti u pravosudni sustav. No istovremeno kroz ovu cijelu godinu postoji potencijal da se na tom polju pravosuđa uvede više reda. Studeni i prosinac bit će osobito značajni i za aktivnosti koje će poduzimati gradonačelnik Zagreba Milan Bandić te odluke koje će donositi gradska uprava.

Retrogradni Merkur od 31.10. do 20.11. može otežati ili usporiti ispunjenje nekih planova, intenzivirati ilegalne aktivnosti te donijeti poteškoće u komunikaciji te više nesporazuma u javnom komuniciranju problema kod pojedinih ministara.

