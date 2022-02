Centar za socijalnu skrb u Novoj Gradiški odgovoran je za smrt malene dvoipolgodišnje djevojčice Nikoll koja je umrla od posljedica ozljeda koje joj je nanijela vlastita majka na Uskrs prošle godine. Socijalni radnici i psiholozi Centra postupali su nezakonito, nepravovremeno i nestručno, donosili su površne odluke ne mareći o emocijama i interesima dvoipolgodišnje djevojčice. A niti majci nisu pružili adekvatnu pomoć kao dugogodišnjoj žrtvi obiteljskog nasilja, niti su poduzimali sve što je trebalo protiv oca zlostavljača..., ovo je samo dio zaključka kontrolnog upravnog nadzora nad radom Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška. Provelo ga je četvero stručnjaka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu.

Slučajno ili ne rezultati ovo nadzora stižu nedugo nakon što se resornog ministra Josipa Aladrovića spominje u slučaju jednog od predmet istrage Uskoka.

Prošlo je manje od godine dana otkako je majka na smrt pretukla Nikoll (2,5). Cijela zemlja tražila je krivca i dogovorne ne samo u majci koja je napravila ovaj monstruozni čin već i u nadzornim institucijama. Komora socijalnih radnika i Hrvatska psihološka komora u manje od mjesec dana nakon tragedije izvijestile su javnost o rezultatima provedenog stručnog nadzora nad radom Centra Nova Gradiška. Oni nisu utvrdili nikakve pogreške u radu. Kontrolni upravni nadzor Ministarstva sada kaže sasvim suprotno te u nalazu na 53 stranice navode sve propuste koje su učinili u tom Centru kao i kod biološke obitelji.

- Vidio sam dio nalaza i to ćemo rješavati preko institucija. Mogu samo reći da socijalne radnice i dva pravnika koja su ovo radila, nisu gledali kontekst vremena u kojem se to događalo, a to je bilo za vrijeme pandemije. Dijete je umrlo i to je grozno i što god mi rekli ili napravili bit ćemo krivi, a sada imamo i Ministarstvo koje to kaže. Mi ne štitimo svoje ljude, dapače poslali smo najbolje i najiskusnije da istraže što se dogodilo. Nakon svega mogu samo zaključiti da u ponedjeljak možemo očekivati hrpu gnjevnih korisnika pred vratima centara - kaže nam Antun Ilijaš predsjednik Komore socijalnih radnika. Dodaje da Komora ostaje kod mišljenja njihovih stručnjaka. Na nalaz Ministarstva nisu ostali ravnodušni niti udomitelji Bojić, kod kojih je Nikoll bila jedno vrijeme.

- Jako nas je uznemirilo kada smo pročitali nalaz, premda ne i iznenadilo jer stalno smo bili mišljenja da je u Centru napravljen propust, malenu nije trebalo vraćati biološkim roditeljima. Ona nam je bila sve, bila je naše dijete. Taman kada pomislimo da se vraćamo u normalu, jer Nikoll ne možemo preboljeti, ovakvi nalazi nas ponovo na to vrate - rekao je Branko Bojić, udomitelj koji je o malenoj Nikoll zajedno sa svojom suprugom i dvjema biološkim kćerima pružio ono što joj nisu pružili njeni roditelji.

- Nastojimo živjeti koliko možemo normalno, jer su kod nas dvije djevojčice u dobi od 2,5 i 3,5 godine. S nama su više od godinu i pol dana. Tužni smo zbog Nikoll, našeg plavog uvojka. Ne želimo nikome zlo, ali neka odgovara svatko za ono što je kriv, a posebno smrt nedužnog djeteta – kaže Bojić.