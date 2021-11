Centar Sunce iz Zagreba pokrenuo je kampanju „Samoća boli” za uključivanje osoba starije životne dobi u besplatne Online aktivnosti, radionice i edukacije, kako bi barem malo smanjili izolaciju i samoću starijih osoba zbog pandemije Covida 19, a da ostanu u sigurnosti vlastitog doma. Kampanja je nastala u sklopu projekta „Seniorski aktivizam u zajednici uz inovativne usluge” koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Zagreb s ciljem razvoja i širenje mreže besplatnih socijalnih usluga za osobe starije životne dobi iz čitave Republike Hrvatske.

Osim fizičkog zdravlja ne trebamo zanemariti ni psiho-socijalno zdravlje naših seniora koje je izuzetno narušeno posebice kod osoba koje žive same ili su u domovima za starije osobe. Jer psihička bol, jednako boli kao i fizička bol, ako ne i više. Cilj kampanja je potaknuti mlade osobe da uključe svoje bake, djedove, mame, tate, susjede i druge starije osobe u besplatne online aktivnosti i na taj način umanje njihovu samoću i izoliranost. U ponudi su razne aktivnosti i radionice.

Kalendar za jesen/zimu 2021/22. godine:

Za sve aktivnosti je potrebno bazično znanje na mobitelu ili kompjuteru, otvoriti svoj e-mail i pristupiti preko linka na aktivnost/edukaciju. Potičemo sve mlade da se priključe kampanji.

Potrebna je dobra volja i 15-tak minuta vremena dnevno kako biste barem jednoj osobi starije životne dobi olakšali ove teške životne trenutke. Nakon što osoba izabere aktivnost u koju se želi uključiti, treba im pomoći otvoriti e-mail adresu i strpljivo pokazati na koji način se putem poslanog linka mogu uključiti u aktivnosti/radionice putem platforme Microsoft Teams-a u dogovoreno vrijeme. Online aktivnosti će trajati od 1.11.2021. do 31.5.2022. godine, a nakon tog datuma postoji mogućnost provedbe istih aktivnosti uživo ako to epidemiološke mjere dozvole ili pak nastavka Online, jer projekt traje do 31.12.2023. godine. Od početka 2022. godine planiramo pokrenuti i nove radionice: radionice fotografije, Agroteka, engleski jezik, IT radionice i Škola zdravlja. Osim toga nudimo besplatno savjetovanje uživo ili preko telefona, Skype-a; Vibera ili WhatsApp-a. Aktivirajte se i budite podrška barem jednoj starijoj osobi iz vaše sredine u ovo izazovno vrijeme, vrijeme kada su mnoge osobe same i izolirane od svojih najmilijih i zajednice u kojoj žive.

Brinite o njihovom fizičkom i psihičkom zdravlju i potaknite ih na nove stvari. Za prijave i sve informacije možete kontaktirati info@ti-si-sunce.hr ili broj telefona 092/ 1710-140.