Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...

Stan od 18 kvadrata je sasvim dovoljan za mladu osobu, barem na kraće, rekao je u utorak ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Mikrostambene jedinice dio su novog programa priuštivog najma kojim Vlada namjerava ublažiti stambeni problem, no mnogi se pitaju je li život u prostoru veličine garaže dostojanstveno rješenje. Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra sasvim je druga stambena realnost.

'Moj ured ima otprilike toliko'

Komentirajući ponudu stanova za priuštivi najam, u kojoj se našao i jedan od svega 19 kvadrata u Zagrebu, ministar Bačić stao je u obranu takvih rješenja. Istaknuo je da su ona predviđena i novim Zakonom o priuštivom stanovanju. Time se, kako je pojasnio, zakonski normiraju i postojeći samački hoteli u Rijeci i Splitu, gdje su stambene jedinice ponekad i manje od propisanog minimuma.

​- Mi smo u Zakonu utvrdili mikrostambene jedinice: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine - pojasnio je Bačić za RTL.

Na pitanje je li to doista dovoljno za život, povukao je paralelu sa svojim radnim prostorom, ali i europskim standardima.

​- Moj ured ima otprilike toliko. Nemam baš veliki ured u Ministarstvu, ali za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Baš smo prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata - ustvrdio je ministar. Ranije je otkrio da je i sam kao student u domu Stjepan Radić živio u sobi od desetak kvadrata koju je dijelio s cimerom.

Ministar je zadovoljan

Prema Vladinom planu, najamnina za takve stanove, zajedno s režijskim troškovima, ne bi smjela prelaziti 30 posto mjesečnih primanja stanara, što bi ih trebalo učiniti priuštivima.

Program priuštivog najma krenuo je pozivom vlasnicima praznih stanova da ih prepuste državi na upravljanje na razdoblje od tri do deset godina, za što bi dobivali naknadu u visini medijalne cijene najma na tom području.

Iako se procjenjuje da u Hrvatskoj zjapi prazno oko 600 tisuća stanova, na prvi poziv javilo se tek 960 vlasnika. Od toga će u prvom krugu, koji kreće s prijavama putem aplikacije APN-a, najmoprimcima biti dostupno svega 385 nekretnina, dok ostale čekaju uređenje.

Unatoč brojkama koje se čine kao kap u moru, ministar je zadovoljan.

​- Iskustva drugih država pokazala su da taj model priuštivog najma nije polučio dobre rezultate, pa smo bili vrlo oprezni. Iznimno smo zadovoljni ovim prijavama - poručio je Bačić. Najavio je novi poziv do kraja godine s "relaksiranim" uvjetima kako bi se privuklo više vlasnika.

Najviše nekretnina očekivano je ponuđeno u Zagrebu, dok je ponuda u Dalmaciji osjetno slabija. Tamo gdje nema dovoljno privatnih stanova, država planira graditi nove, a kao primjer navodi se Zadar gdje uskoro kreće gradnja sto novih stanova.

Ugovorom je definirano i tko snosi troškove štete: kvarove na kuhinjskim elementima, koji su obvezan dio stana, pokriva država, dok je za uništeni namještaj odgovoran najmoprimac. APN će, najavljeno je, provoditi i redovite kontrole kako bi se spriječilo neovlašteno davanje stanova u podnajam.

Evo što ima u imovinskoj kartici

Dok ministar mladima kao rješenje nudi život u 18 kvadrata, njegova imovinska kartica otkriva što od nekretnina i sam posjeduje.

Prema posljednjim dostupnim podacima iz službenog registra, Branko Bačić je vlasnik ili suvlasnik čak 28 nekretnina i zemljišta. Iako se većinom radi o naslijeđenim oranicama, šumama i voćnjacima na Korčuli, stambeni dio njegove imovine daleko premašuje veličinu mikrostanova koje promovira.

U njegovom je vlasništvu kuća s okućnicom u Blatu na Korčuli od 183 kvadratna metra, procijenjena na vrijednost od 98.215 eura.

Nedaleko odatle, u Prigradici, posjeduje vikendicu s pripadajućim zemljištem od čak 511 kvadrata, čiju je vrijednost procijenio na 192.448 eura.

Uz to, ministar ima i stan u Zagrebu od 66 kvadrata, vrijedan 129.405 eura.

Suvlasnik je i još jedne kamene kuće u Blatu.

Među ostalom imovinom ističu se i četiri građevinska zemljišta, od kojih najveće ima 934 kvadrata, te dva voćnjaka od kojih se jedan prostire na čak 4100 metara kvadratnih.

U imovinskoj kartici navedena je i ministrova neto plaća od 5047,88 eura, ušteđevina veća od 51.000 eura te automobil marke Volkswagen Polo iz 2008. godine. Njegova supruga vlasnica je i dionica tvrtke Blato 1902 d.d. u vrijednosti od više od 80.000 eura.