Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave donirano 50 tisuća eura

Gotovo 50 tisuća eura donirano je Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave u sklopu humanitarnog projekta "Činim dobro svaki dan", a uručenju donacije nazočio je i ministar Alen Ružić koji je naglasio važnost brige društva za dobrobit djece i mladih, priopćeno je u četvrtak iz PBZ-a.

Projekt "Činim dobro svaki dan" Privredna banka Zagreb (PBZ) provodi od 2008. godine kako bi se pomogli nacionalni, dugoročni projekti za dobrobit djece i mladih te drugih osoba u potrebi, uz suradnju s Ministarstvom zdravstva te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Donacijom 49.388,14 eura je Centru omogućena kupnja dva električna vozila i punionice, navodi PBZ, a predsjednik Uprave Dinko Lucić izjavio je kako i tom donacijom PBZ Grupa potvrđuje snažnu posvećenost društveno odgovornom poslovanju.

Za svaku transakciju Visa karticom sa srcem, objasnio je Lucić, doniramo po 10 centi za dobrobit djece i mladih, bez ikakvog troška za korisnike kartice. "Na taj način do sada smo ukupno donirali više od 5,4 milijuna eura i realizirali 102 donacije, uključujući bolnice i dječje domove diljem Hrvatske", istaknuo je.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je kako je "briga za dobrobit djece i mladih temeljna odgovornost svakog pojedinca, ali i cijele zajednice i društva u cjelini te mora biti u središtu naših aktivnosti, politika i međusobne suradnje". Doprinos PBZ-a podizanju kvalitete života djece u domovima socijalne skrbi iznimno je vrijedan, dodao je Ružić.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave na više lokacija pruža usluge socijalne skrbi za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži koja iskazuju određene probleme u ponašanju.

Centar pruža smještaj, boravak, privremeni smještaj, organizirano stanovanje, cjelodnevni i poludnevni boravak, intenzivnu stručnu pomoć i nadzor nad ostvarivanjem skrbi o djetetu te brojne druge usluge, svakodnevno brinući o 500 korisnika.

Uz zahvalu PBZ-u i Ministarstvu, ravnatelj Centra Božo Vrkljan istaknuo je da će temeljem donacije lakše ostvariti cilj da pruže podršku korisnicima u obiteljskoj sredini te tako preveniraju institucionalizaciju djece i mladih, odnosno njihovo izdvajanje iz obitelji.

Taj cilj, dodao je, zahtijeva veću i efikasniju mobilnost stručnjaka kako bi što lakše i brže došli do obitelji koje žive na području grada Zagreba i Zagrebačke županije.