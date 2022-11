Ceremonija uz blato, balone i rupe: Rusi se pohvalili obnovom mosta, scene su nevjerojatne...

Mislio sam da su rupe na cestama velik problem u Britaniji, ali ovo je nešto sasvim drugo, napisao je na svojem Twitter profilu novinar BBC-a Francis Scarr uz fotografije ceremonije 'otvaranja' mosta u ruskoj regiji Vologda.

A što reći o samom 'obnovljenom' mostu? Djelo suvremene arhitekture, zadovoljava sve sigurnosne uvjete, pouzdan je...

To nikako ne bismo mogli.

No lokalni politički dužnosnici, za koje nam mediji kažu da se zovu Sergej Ordin i Pavel Gorčakov, svejedno su odlučili napraviti ceremoniju i pohvaliti se popravcima koji su odrađeni u posljednjih mjesec i nešto dana.

- Popravak mosta preko rijeke Kičmenga u selu Kičmengsky Gorodok, u skladu s ugovorom, obavljen je od 25. rujna do 30. listopada ove godine. Ranije, u ljetnom periodu, nije bilo potrebe za asfaltiranjem ove dionice puta, prije nego što je most saniran - stoji u priopćenju uz obećanje kako će se most asfaltirati iduće godine kad opet proradi lokalna tvornica asfalta.

Sama ceremonija vjerojatno bi prošla potpuno nezapaženo da se Gorčakov nije odlučio ovim remek-djelom pohvaliti na svojem VKontaktu.

Ubrzo su se pojavili brojne fotografije s 'ceremonije' te su građani mjesta Kičmengsky Gorodoka sad nezadovoljni jer osim što im most nije obnovljen, postali su i predmet sprdnje.

Cijena? Prava sitnica... rekao bi legendarni Sir Oliver. Ali i on bi im vjerojatno osigurao pošteniju i kvalitetniju izvedbu.

Lokalne vlasti izvijestile su kako je obnova koštala čak 17 milijuna rubalja (cca 275.000 dolara)

- Slavlje uz lokve, rupe i balone - javili su ruski portali, koji nikako nisu zaboravili spomenuti i 'grandiozne' dekoracije u obliku nekoliko jeftinih balona...

Naravno, povodom ovako bitnih svečanosti ne smije se zaboraviti ni prerezati crvena vrcpca. Na sve su Rusi mislili...

