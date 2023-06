Ćesić Rojs: Ako žele, neka me izbace iz HGZ-a, ali imam stav

Hrvatski generalski zbor u utorak je održao izvanrednu sjednicu, a nakon najnovijeg razdora između čelnih ljudi Zbora, potaknutog otvorenim pismom 12 generala - pet bivših i sedam aktivnih članova HGZ-a, među kojima je i Ljubo Ćesić Rojs. U pismu su prozvali čelnika Zbora Marinka Krešića jer se s nekoliko suradnika uoči Dana državnosti u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu susreo s izaslanstvom Udruženja generala BiH, a pozivali su ga i na ostavku. Ćesić Rojs tvrdi da su ga izbacili, a iz Generalskog zbora poručuju suprotno.

- Ne postoji odluka o isključenju bilo koga. Sve piše u priopćenju i to je službeni stav HGZ-a do neke nove odluke - kažu nam u Generalskom zboru.

U priopćenju navode kako je nakon četverosatne rasprave upravni odbor HGZ-a većinom glasova zaključio da treba prestati s javnim međusobnim prozivanjima te da sva eventualna nezadovoljstva ili prijepore prije svega treba rješavati temeljem internih propisa i unutar samog zbora.

- I nadalje ćemo se boriti za međusobne odnose utemeljene na međusobnom uvažavanju i poštovanju, solidarnosti, kolegijalnosti, međusobnoj toleranciji i povjerenju, istinitosti, prijateljstvu i odanosti kako u djelovanju unutar HGZ-a tako i izvan njega, uvažavajući pravo na drugačije mišljenje i poštivanje mišljenja drugih, ali ne prihvaćajući anarhiju i nepridržavanje vlastitih propisa - zaključuju u priopćenju.

U priopćenju ne spominju Rojsa. Za Jutarnji list kratko je rekao da su ga izbacili, a potom nam objasnio:

- Mene može izbaciti samo skupština. Što se u čijim glavama vrti, ja to ne znam. Tražili su da se ispričam, i to sam odbio i pod cijenu da me izbace. Zašto da se ispričavam? Ne mirim s time što se išlo na druženje s generalima Armije BiH - kazao nam je Rojs, koji se s Krešićem vidio na sprovodu Josipa Petrovića, ali kaže da nisu razgovarali o ovoj temi.

Hoće li razgovarati s Ljubom Ćesićem, pitali smo i čelnika zbora Marinka Krešića.

- Razgovaram sa svima i nema nikakve svađe u Generalskom zboru. Radimo po planovima i programu i sve statutarne stvari prihvaćamo. Ćesić je moj zamjenik i ima svoje ovlasti po statutu - rekao je Krešić ne želeći ulaziti u daljnju polemiku. 