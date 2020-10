Nevjerojatno

\u00a0- Dragi \u010cesi, jeste li pro\u010ditali ovu nevjerojatnu pri\u010du? Sad stavite masku, idite na posao, u trgovinu i odmah se vratite ku\u0107i. Budite bolji i odgovorniji od ministra - poru\u010duje Blesk svojim \u010ditateljima.

Odmah je reagirao i premijer Andrej Babi\u0161 koji isti\u010de da ve\u0107 ima zamjenu za Prymula.

\u00a0- Ako ministar sam ne podnese ostavku, ja \u0107u ga razrije\u0161iti.\u00a0Ova pogre\u0161ka je do\u0161la u najgore vrijeme. Jako mi je \u017eao zbog toga. Ali nitko nije nezamjenjiv. Ni ja ni itko drugi\u00a0-\u00a0rekao je premijer.

Nedugo nakon toga stigla je vijest da je Babi\u0161 od ministra zatra\u017eio da podnese ostavku.\u00a0

Blesk navodi kako Prymula tjednima ve\u0107 upozorava gra\u0111ane da ostanu kod ku\u0107e, da bez njihove pomo\u0107i ne\u0107e mo\u0107i pobijediti koronu. 'Molim, pomozite mi...', poru\u010divao je Prymula putem dru\u0161tvenih mre\u017ea i medija, a onda je sam prekr\u0161io mjere.

\u00a0- Idite samo na posao, u trgovinu kad trebate i odmah ku\u0107i - rekao je Prymula i tog istog dana oti\u0161ao u restoran koji je zbog mjera trebao biti zatvoren. Da stvar bude bolja, ministar nije nosio ni masku.\u00a0

-\u00a0Samo nekoliko sati nakon toga Prymula se svima nasmijao u lice, svima koji su prihvatili ova nova pravila - pi\u0161e Blesk.

\u010ce\u0161ka je u lockdownu

\u010ce\u0161ka je zbog lo\u0161e epidemiolo\u0161ke situacije zatvorila barove i\u00a0restorane, a iznimka je bila drive - in poslu\u017eivanje i to do 20 sati.\u00a0Odnedavno su uveli i obavezno pokrivanje usta i nosa i u automobilu ako je u njemu osoba s kojom se ne \u017eivi, a no\u0161enje maske obavezno je i ispred restorana. Sve te mjere gra\u0111anima je predstavio upravo kompromitirani ministar zdravstva. Prymula nije jedini europski politi\u010dar koji je tijekom lockdowna u svojoj zemlji kr\u0161io mjere koje je i sam promovirao. Tijekom lockdowna u Hrvatskoj, predsjednik Republike, Zoran Milanovi\u0107, dolazio je na dru\u017eenja u klub Dragana Kova\u010devi\u0107a u Slovenskoj 9, a kr\u0161enje mjere opravdao je\u00a0 - ve\u010derom.

\u00a0- Do\u0161la je neka riba iz Splita, nitko je nije htio kupiti pa smo pojeli vi\u0161kove - rekao je tada Milanovi\u0107.\u00a0

Velike nov\u010dane kazne

Dodatna pljuska \u010de\u0161koj javnosti je i ka\u017enjavanje restorana koji kr\u0161e mjere, dok se onaj u kojeg je zalazio ministar, nije dirao. Policija je prije par dana kaznila restoran u Pragu, u kojem se nakon zatvaranja odr\u017eavala zabava s tridesetak ljudi, s 3 milijuna \u010de\u0161kih kruna (oko 830.000 kuna) zbog nepo\u0161tivanja epidemiolo\u0161kih mjera.

Policija je tijekom racije iza 20 sati, kada je ugostiteljski objekt trebao biti zatvoren, prona\u0161la u njemu vi\u0161e desetaka ljudi koji su se provodili bez za\u0161titnih maski za lice, ali i koristili nezakonita opojna sredstva.

\u00a0- Kriminalisti\u010dki istra\u017eitelji utvrdili su da se u restoranu u ulici Vodi\u010dkova ne po\u0161tuju epidemiolo\u0161ke mjere i da je nakon vremena zatvaranja u 20 sati tamo jo\u0161 uvijek bilo nekoliko desetaka gostiju -\u00a0\u00a0rekao je glasnogovornik policije Jan Danek.

Kako stoji u zapisniku, osoblje restorana je u osam sati zaklju\u010dalo glavni ulaz, a gosti su se preselili u stra\u017enji dio objekta, gdje su se nastavili zabavljati. Kad je netko od gostiju htio napustiti restoran, kontaktirao je osoblje koje ga je izvelo kroz stra\u017enji izlaz.\u00a0Policija je pro\u0161log utorka u\u0161la u restoran kroz stra\u017enji ulaz i ustanovila kako se u njemu nalazi 35 ljudi i kako ne slijede epidemiolo\u0161ke mjere.

\u00a0- Policija je izrekla 21 kaznu mu\u0161terijama za nepokrivanje di\u0161nih putova u ukupnom iznosu od gotovo 11 tisu\u0107a \u010de\u0161kih kruna (oko 3000 kuna), ustanovila je kod \u0161est osoba neovla\u0161teno posjedovanje droge, a jedna je mu\u0161ka osoba optu\u017eena za preprodaju droga -\u00a0\u00a0kazao je Danek.