- Imamo predsjednika republike koji zbog jednog kaznenog postupka ne prestaje napadati policiju, DORH, Uskok, Vladu, a da ne govorimo sve druge aktere koji su ga podr\u017eavali i pomogli da se izabere prije desetak mjeseci.

Imate nekog tko je protiv borbe protiv korone i borbe protiv korupcije. Koji je dva dana nakon potresa i\u0161ao u Klub da se ne bi bacio vi\u0161ak hrane, dok smo mi obilazili grad nakon potresa i gledali posljedice \u0161tete od potresa.\u00a0

Podsjetit \u0107u da je izabran zato \u0161to se na politi\u010dkoj sceni pojavila grupacija koja podr\u017eava \u0160koru i imala je plan da Kolinda Grabar Kitarovi\u0107 ne u\u0111e u drugi krug.Imamo predsjednika kojem su ljudi poput \u0160kore pomogli da do\u0111e na poziciju - rekao je premijer i nastavio:

- Vidimo da je opet krenuo s uvredama. Mogao bih re\u0107i da je on 54-godi\u0161nji \u0161mrkavac, ali ne\u0107u. Njegov narativ je identi\u010dan narativu politi\u010dke ljevice zadnjih pet dana.

- Nemam nikakav problem da me netko politi\u010dki napada, o meni stavlja na dru\u0161tvene mre\u017ee ne\u0161to najgore - rekao je i nastavio da Milanovi\u0107a mu\u010di to \u0161to ga je dvaput pobijedio.

- Ovo je nova faza, to vi\u0161e nije isto. Da se ovo dogodilo u Francuskoj, Engleskoj.. Bi li isti relativiziraju\u0107i narativ bio njegov ili ljevice- rekao je.

- Ljudi \u017eele mir, sigurnost, rje\u0161avanje gospodarskih problema - ka\u017ee i nastavio je s onim \u0161to je njemu ostavila Milanovi\u0107eva vlada.

- Netko mo\u017eda samo ima dug jezik, a puno obaveza kojim se treba baviti. Ako on ovako nastavi mo\u017ee dovesti do toga da se mnogi zapitaju kakva je uloga institucije predsjednika. Koja je agenda - pitao se Plenkovi\u0107.

Naveo je kako \u0107e Milanovi\u0107, nastavi li ovako, dovesti u pitanje instituciju.\u00a0

- Ne\u0107u na sebe preuzimati kao predsjednik HDZ-a koji je i\u0161ao sa porukom da transformiram HDZ kako bi transformirao scenu, to \u0161to ljevica pa i predsjednik to ne \u017eele priznati to je njihova stvar. Moje\u00a0rije\u010di otprije pet, deset, 15 godina su takve da i danas mogu potpisati svaki intervju koji sam dao - rekao je.

- Hrvatska koju ja \u017eelim nije radikalizirana, nije nesno\u0161ljiva i nije Hrvatska koja ne trpi da predstavnici nacionalnih manjina budu dio vlade -\u00a0dodaje.

Komentirao je i\u00a0napada\u010da na\u00a0Markovom trgu.

- Treba vidjeti je li bio pod utjecajem opijata. Za\u0161to bi netko sa samo 22 godine do\u0161ao pred Vladu s oru\u017ejem?\u00a0Moramo oja\u010dati obavje\u0161tajni sustav da vidimo postoji li u Hrvatskoj jo\u0161 mogu\u0107ih po\u010dinitelja. Politi\u010dka borba moja je da napravim sanitarni kordon prema onima, prema svim strankama koji odobravaju ove zlo\u010dine. Kao da idu u karantenu, \u0161to se mene ti\u010de. Nije to strah. Granica je prije\u0111ena - kazao je Plenkovi\u0107.

Naveo je i kako se sino\u0107 dopisivao s francuskim predsjednikom oko dekapitiranog profesora. Kazao je kako mu je\u00a0odmah odgovorio, jer razumije radikalizaciju.\u00a0

Osvrnuo se i na Milanovi\u0107eve tvrdnje prema kojima je zanimljivo da sada \"sve zna\", a u slu\u010daju Janaf nije znao ni\u0161ta.

- Stvari su potpuno razli\u010dite, jedan pravnik i biv\u0161i premijer, a sada predsjednik to bi morao\u00a0znati. U zgradi gdje sjedim postoje kamere, ako je prije mog dolaska na posao te\u0161ko ranjen policajac koji \u010duva ta zgradu, pucano je na jo\u0161 dva policajca, onda mene zanima \u0161to se to dogodilo, to me interesira. To nema veze s tajno\u0161\u0107u izvida - kazao je.

Plenkovi\u0107a zanima i za\u0161to se \u0161ef dr\u017eave prpo\u0161an\u00a0 te se pita\u00a0\u0161to ga mu\u010di.\u00a0

- \u0160to je problem? Kako nije bio tako prpo\u0161an kad je bio slu\u010daj\u00a0Josipe Rimac. \u0160to ga ba\u0161 mu\u010di ovdje? Neka to objasni javnosti. Kaznena djela korupcijskog karaktera nisu tema nacionalne sigurnosti, radikalizacije, ugroze. To su djela koje policija i DORH rade temeljem zakona, bez upliva, instrukcija i znanja politi\u010dke vlasti. Ako tu abecedu u ovih mjesec dana nismo uspjeli nau\u010diti, nego \u0107emo se vratiti u narativ dokolice\u00a0nekoga tko nema \u0161to raditi, onda je to problem. \u010cujem da je opet spominjao majku. To vam dovoljno govori - izjavio je.\u00a0

Premijer Plenkovi\u0107 navodi kako su poja\u010dane mjere sigurnosti i odluka da se vozi u blindiranom automobilu, rezultat procjene MUP-a.\u00a0

- Da, bilo je proteklih dana nekoliko prijetnji, na policiji je da ih ispita. Nisu bile na razglednicama, one vi\u0161e nisu u modi - rekao je.\u00a0

- Prije svega, \u017ertve napada i mete napada su bile policajci, policajac koji je ustrijeljen i ona druga dva policajca koja su iz smjera Sabora krenuli prema zgradi Vlade kada su vidjeli \u0161to se doga\u0111a, a po\u010dinitelj krenuo po novi set metaka da bi se vratio, i da jedan od te dvojice policajaca s obi\u010dnim pi\u0161toljem nije na njega zapucao tko zna \u0161to bi se dogodilo. To je poanta ove pri\u010de, a ne da\u00a0ponovno imamo jednu seansu guslanja i naricanja, ovoga puta od mu\u0161karca od 50 godina koji je mo\u017eda bio meta mo\u017eda nije bio meta - rekao je ne\u0161to ranije predsjednik.

