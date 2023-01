Češki predsjednik telefonirao s Tajvanom. Kina ljuta: 'Prešao je liniju, povrijedio naše osjećaje'

Kina je u utorak kritizirala novog češkog predsjednika Petra Pavela nakon što je on dan prije telefonom razgovarao s predsjednicom i ministrom vanjskih poslova Tajvana.

- Pavel je ... prešao crvenu liniju za Kinu. To je ozbiljno miješanje u unutarnja pitanja Kine i povrijedilo je osjećaje kineskog naroda" - rekla je glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning.

Foto: DAVID W CERNY

Peking je zatražio od Praga da "odmah poduzme učinkovite mjere kako bi eliminirao negativan utjecaj tog incidenta i izbjegao da se ne nanese nepovratna šteta kinesko-češkim odnosima", rekla je.

Pavel, koji je u subotu pobijedio na predsjedničkim izborima, zamijenit će 9. ožujka na dužnosti predsjednika Miloša Zemana koji je bio prokineski orijentiran.

Pavel je razgovarao s tajvanskom predsjednicom Tsai Ing-wen koja mu je čestitala na pobjedi nad populističkim milijarderom Andrejem Babišem.

- Zahvalio sam joj na čestitkama i istaknuo da Tajvan i Češka Republika dijele vrijednosti slobode, demokracije i ljudskih prava - objavio je Pavel na Twitteru.

- Dogovorili smo se da ćemo jačati naše partnerstvo - dodao je bivši general, koji je predsjedao Vojnim odborom NATO-a.

Izrazio je i nadu da će se sastati s predsjednicom Tsai.

Češki premijer Petr Fiala poručio je tim povodom da Češka nije promijenila svoju politiku "jedne Kine", ali ima i dobre odnose s Tajvanom.

- Imamo tradicionalno dobre odnose s demokratskim Tajvanom, to su odnosi na području gospodarstva, obrazovanja i znanosti i to je dobro, no istodobno Češka Republika poštuje i ostaje pri politici jedne Kine i s tim u vezi ništa se ne mijenja - rekao je Fiala u intervjuu za portal blesk.cz.

