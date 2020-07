Češki vlak preskače Sloveniju, ali i dalje će voziti za Hrvatsku

Slovenija je uklonila Češku, kao i Hrvatsku i Francusku sa zelenog popisa sigurnih zemalja. Karte za Sloveniju u Češkoj prestale su se prodavati, ali vlakovima tranzit preko Slovenije za Hrvatsku nije ograničen

<p>Češka kompanija RegioJet ograničila je prodaju željezničkih karata za Ljubljanu. Iako je broj putnika u Hrvatsku znatno manji, prvo je potrebno razjasniti valjanost svih promjena i postupaka kako bismo što prije mogli nastaviti s prodajom karata s odredišne ​​stanice u Ljubljani, kazao je glasnogovornik RegioJeta <strong>Aleš Ondrůj </strong>te naglasio da promjena uvjeta putovanja ne utječe na putnike koji putuju u Hrvatsku.</p><p>- Oni će samo proći vlakom kroz Sloveniju. Nema ograničenja i putnici u i iz Hrvatske će putovati kao i prije - dodao je Ondrůj.</p><p>Slovenija je izmijenila epidemiološku procjenu Češke, kao i Hrvatske i Francuske i uklonila ih s zelenog popisa sigurnih zemalja. U Češkoj se porast broja pozitivnih na COVID-19 u posljednjem tjednu značajno povećao u odnosu na prethodne dane, posebno u regijama Karviná i Frýdek-Místek. Broj trenutno oboljelih u Češkoj porastao je s 2.300 na više od 4.000 u manje od dva tjedna.</p><p>Podsjetimo, u srijedu ujutro Rijeku je stigao prvi vlak s češkim i slovačkim turistima. Njih 500, stigli su vlakom privatnog željezničkog češkog operatera RegioJet. Prva je to direktna željeznička veza između Hrvatske i Češke.</p><p>Vlak je krenuo iz Praga, prošao kroz Pardubice, Brno, Bratislavu, Budimpeštu, Ljubljanu, da bi naposljetku stigao u Rijeku. Tada je rečeno da će do 11. srpnja vlak prometovati triput tjedno - utorkom, petkom i nedjeljom. Nakon tog datuma, u planu su veze svakog dana sve do kraja praznika.</p>