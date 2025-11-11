Obavijesti

News

na četiri mjeseca

Cesta Makarska-Vrgorac zatvorena zbog sanacije odrona

Piše Hina,
Stupica: Policija zatvorila cestu zbog odrona kamenja | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Zbog sanacije odrona, cesta D512 zatvorena 4 mjeseca! Vrijednost radova 1,9 milijuna eura, promet preusmjeren na autocestu A1 kroz tunel Sv. Ilija

Zbog sanacije odrona na državnoj cesti D512, promet između Makarske i Vrgorca bit će u prekidu sljedeća četiri mjeseca, a vrijednost radova je oko 1,9 milijna eura, potvrdili su u utorak iz vrgoračke Gradske uprave.

Hrvatske ceste započele su jutros radove na državnoj cesti D 512 kod tunela Stupica u dužini do 1300 metara. S obje strane postavljeni su betonski blokovi.

Time je zaustavljen promet od Makarske do Vrgorca, a iduća četiri mjeseca promet automobila ići će zaobilazno autocestom A1 pa tunelom Sveti Ilija kroz Biokovo.

Kako navode iz Hrvatskih cesta, radovi na sanaciji Stupice obuhvaćaju čišćenje pokosa od stijena te postavljanje zaštitnih mreža protiv odrona, trajat će 120 dana, a vrijednost radova je oko 1,9 milijun eura.

