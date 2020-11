'Čestitat ću Bidenu, no za Srbiju bi bilo bolja pobjeda Trumpa'

Hoćete me natjerati da da se večeras ulizujem i uvlačim Bidenu? Neću. Čestitat ću - i to je to, ali neću govoriti loše o Bidenu, trudit ću se da imamo što bolju suradnju, rekao je Vučić

<p>Srbijanski predsjednik <strong>Aleksandar Vučić</strong> izjavio je u subotu navečer da će čestitati izabranom američkom predsjedniku <strong>Joeu Bidenu</strong>, ali smatra da bi za Srbiju bilo bolje da je pobijedio <strong>Donald Trump</strong>.</p><p>Mislim da bi za Srbiju, zbog politike prema Kosovu, bilo bolje da je Trump pobijedio, rekao je Vučić novinarima tijekom posjeta gradilištu covid bolnice u predgrađu Beograda, podsjetivši da je Biden "podržavao bombardiranje Srbije 1999. godine".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci se vesele, izašli na ulice slaviti </strong></p><p>- Nikada o Bidenu nijednu ružnu riječ nisam rekao, a poznajem ga bolje nego Trumpa. Vidio sam se s njim četiri ili pet puta, s Trumpom jedva dva puta. Rekao sam i mislim i večeras da je za Srbiju bilo bolje da je Trump pobijedio - rekao je Vučić.</p><p>Najavio je da će čestitati Bidenu i nastojati imati s njim što bolju suradnju.</p><p>- Hoćete me natjerati da da se večeras ulizujem i uvlačim Bidenu? Neću. Čestitat ću - i to je to, ali neću govoriti loše o Bidenu, trudit ću se da imamo što bolju suradnju. Zahvalit ću se Trumpu za sve što je učinio za Srbiju - rekao je Vučić.</p><p>Slična stajališta srbijanskih dužnosnika mogla su se čuti i tijekom kampanje i procesa glasanja na američkim predsjedničkim izborima, a provladini mediji u Beogradu su manje više otvoreno bili uz Trumpa.</p><p>- Za nas će biti lakše i da se politika sadašnje administracije SAD-a nastavi - ocijenio je tijekom kampanje novoizabrani predsjednik Skupštine Srbije i donedavni ministar vanjskih poslova <strong>Ivica Dačić.</strong> </p><p>Dačić je, komentirajući američke izbore u kontekstu rješavanja kosovskog pitanja, rekao da je "došlo do popravljanja položaja Srbije u pogledu Kosova".</p><p>- Ja bih se kladio na Bidena jer ima veće šanse, ali molim Boga da pobijedi Trump. Ali, tko god pobijedi, snaći ćemo se - rekao je Dačić ranije ovog tjedna u iščekivanju rezultata američkih predsjedničkih izbora.</p>