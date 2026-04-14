ČESTITKA OD 3800 EURA Pijan vozio neregistrirani auto kod Zagreba bez vozačke i pojasa...

U nedjelju oko 14.30 sati u zagrebačkom Belovaru policija je zaustavila 49-godišnjeg vozača koji je napravio niz teških prometnih prekršaja.

Muškarac je vozio Varaždinskom ulicom prema zapadu kada su ga kod kućnog broja 8 presreli policajci Mobilne jedinice prometne policije. Već na prvi pogled bilo je jasno da nešto nije u redu.

Kontrolom su utvrdili da je vozio neregistrirani automobil, bio je teško pijan s čak 1,74 promila alkohola u krvi, a uz sve to nije imao pravo voziti. Naime, već mu je ranije bila izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Kao da to nije dovoljno, tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas.

Policija ga je odmah uhitila i privela na prekršajni sud uz prijedlog kazne od 5520 eura i godinu dana zabrane vožnje.

Sud ga je na kraju proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 3820 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 10 mjeseci.