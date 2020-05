Ne vjerujte Toniju i Lovrenu, ne budite cijepljeni od razuma...

Što mislite što radi Bill Gates kad ostane sam u svojoj vili od šest tisuća kvadrata na jezeru Washington? Čime se bavi multimilijarder, filantrop, osnivač Microsofta i jedan od najutjecajnijih ljudi na planetu?

Špijunira Tonyja Cetinskog, naravno.

Zamrači prozore, natoči čašu odležanog single malt viskija, zavali se u kožnu fotelju i uperi daljinski upravljač prema velikom ekranu. Sjedi Bill u polumraku, zadovoljno mljacka i gleda krmeljavog Tonyja kako pere zube. Nema mu ništa draže od toga. Prebaci povremeno na drugi kanal da provjeri što radi Lovren. Eno ga, češe testise i gleda tuđe žene na Instagramu. Nije jednom softverski gazda zaspao u fotelji promatrajući Dejana kako se u boksericama šeta po stanu.

Tako nekako hrvatske zvjezdice zamišljaju kompleksnu ličnost šefa jedne od najmoćnijih tvrtki u povijesti. Što će nama Gates sa svojim kompjuterima, medicinom, znanošću i tehnologijom kad imamo ovakve domaće veleumove? Može se Bill šepiriti svojim bogatstvom koliko hoće, ali naši mozgovi su ga odavno prozreli. Eno Cetinski prvi.

- Strah me vidjeti taj trenutak kada će krenuti represija i kada će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. Možete me ušutkati na neko vrijeme, ali cijepiti me nećete sigurno. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte ili nas uspavajte pa nas silom cijepite. Je li moguće da je sve ovo da bi nas se dovelo pod kontrolu, da bi nas se čipiralo, cijepilo? - zavapio je popularni pjevač, a Gatesu su se momentalno odsjekle noge.

- Ajme, ovaj me skužio - promucao je u fotelji i hitro ugasio televizor.

Pa se onda javio i Lovren, istaknuti mislilac među nogometašima.

- Igra je završena, Bille. Ljudi nisu slijepi! - poručio je američkom moćniku preko Instagrama.

Bill je odmah ugasio mobitel i bacio ga kroz prozor. Ravno u jezero Washington. Ako se ovako nastavi, još će i Pernara navući na vrat.

Obično je prilično teško precizno odrediti porijeklo nečije budalaštine. Nije lako pogoditi zašto nekome padaju idiotarije na pamet, zašto forsira besmislene stavove bez ikakvog znanstvenog uporišta i zašto misli da je pametniji od ostatka svijeta. Međutim, ovo je jedan od rijetkih slučajeva u kojemu je moguće sasvim točno ubosti epicentar gluposti. Sve je počelo s jednim liječnikom.

Notorna teorija zavjere o cjepivima udarila je svoje temelje prije nešto više od dvadeset godina, nakon što je britanski gastroenterolog Andrew Wakefield objavio studiju u kojoj je tvrdio da cjepiva uzrokuju autizam. Napravljena je na smiješno malom uzorku od 12 djece, a kasnije se otkrilo da su je financirali odvjetnici koji su pripremali tužbe protiv farmaceutske industrije.

Uskoro se ispostavilo da je lažirao nalaze istraživanja, a ugledni medicinski časopis The Lancet povukao je studiju, proglasivši je netočnom. Demantirana je i u stotinama drugih istraživanja. Wakefieldu je oduzeta licenca i zabranjeno mu je da se bavi medicinom u Ujedinjenom Kraljevstvu. British General Medical Council proglasio ga je krivim po više desetaka točaka, uključujući nepoštenje i zlostavljanje djece. Brojni znanstvenici su pokušali ponoviti njegove rezultate, ali nitko nije uspio. Gigantska australska studija u kojoj je sudjelovalo više od milijun i dvjesto tisuća djece dokazala je da nema apsolutno nikakve veze između cijepljenja i autizma.

Svejedno, Wakefield je postao zvijezda među ljudima koji ne vjeruju u činjenice i u međuvremenu se masno obogatio. Od tog čovjeka i od njegove dokazano pogrešne studije možemo pratiti trag mrvica sve do današnjih verbalnih proljeva Tonyja Cetinskog, Dejana Lovrena, Ivana Pernara i ostatka antivakserske ekipe koja je uvjerena da nekoliko minuta guglanja vrijedi više od desetljeća i desetljeća učenja, studiranja, specijaliziranja i testiranja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL David Icke, teoretičar zavjera

Nemojte se igrati sa zdravljem. Nemojte da budućnost i zdravlje vaše djece kroje ljudi čija stručnost o medicini se zasniva na YouTube snimci Davida Ickea, čovjeka koji vjeruje da su gušteri preuzeli planet. Nemojte biti idioti.



