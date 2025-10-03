Četiri maloljetnika policija je predala pritvorskom nadzorniku zbog napada ispred škole

Zbog vršnjačkog nasilja u krugu odgojno-obrazovne ustanove u Maksimiru, zagrebačka policija je protiv četvero osumnjičenih maloljetnika podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu te ih predala pritvorskom nadzorniku. Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, kriminalističko istraživanje policija je provela nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja, nad jednim zbog sumnje na poticanje na počinjenje tog kaznenog djela te maloljetnicom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede privatnosti djeteta.

Potvrđena je sumnja da su 1. listopada u popodnevnim satima, u krugu odgojno- obrazovne ustanove na Maksimiru, na poticaj jednog od osumnjičenih, dvojica osumnjičenih maloljetnika prišla oštećenom maloljetniku i izdvojila ga od ostalih učenika. Nakon što su ga zajedno verbalno napali ponižavajući ga i upućujući mu prijetnje, jedan od njih ga je gumenom palicom fizički napao, a što je maloljetnica snimala mobilnim telefonom te potom snimku podijelila putem aplikacije za slanje poruka.

Liječnička pomoć oštećenom maloljetniku pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen, priopćili su iz PUZ-a.

Protiv osumnjičenih maloljetnika Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku.

O događaju je obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

S obzirom na to da je riječ o postupanju u području zaštite prava i interesa djece, iz PUZ-a su naveli da nisu u mogućnosti objavljivati više informacija o kriminalističkom istraživanju. Također, ukazali su na ozbiljnost i posljedice zlostavljanja među djecom i mladima, ali i na sekundarnu viktimizaciju žrtve kroz daljnju distribuciju snimki koje kod takvih događaja kolaju među mladima putem društvenih mreža.

Policija, kako su naveli, po saznanjima o takvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja. U konačnici, snimanje takvih događaja i daljnja distribucija kažnjivo je ponašanje koje se kroz kriminalističko istraživanje prijavljuje nadležnom državnom odvjetništvu", naglasili su.

"Posljedice nasilja među djecom i mladima vrlo su ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a posljedice ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja. Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje", poručili su iz zagrebačke policije.