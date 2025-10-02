Obavijesti

UZNEMIRUJUĆE

Širi se snimka napada ispred škole u Zagrebu: Učenik drugog tukao palicom i tjerao da kleči

Piše Laura Šiprak,
Širi se snimka napada ispred škole u Zagrebu: Učenik drugog tukao palicom i tjerao da kleči
Foto: Pixsell/canva

Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu snimljen je mobitelom. 24sata su u posjedu snimke ali ju zbog uznemirujućeg sadržaja i zaštite identiteta žrtve nećemo objaviti

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole. Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi. Nakon toga, slijedi ponižavanje. 

- Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj - rekao mu je nakon nekoliko jakih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se nastavio derati na njega i opalio mu šamar.

Sve se dogodilo na odmoru kad je ispred škole bilo puno učenika i učenica. Nakon napada, i žrtva i napadač s prijateljem odlaze, a prijetnje se nastavljaju. 

24sata su u srijedu, odmah nakon što smo dobili snimku, koju nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja i zaštite identiteta žrtve, poslala upit i školi i policiji, no do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore. 

Ono što je poražavajuće je da se od ostalih učenika, pa i onih koji snimaju, može čuti smijeh i zaustavljanje jednog učenika koji je htio intervenirati. 

