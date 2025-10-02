Širi se snimka napada ispred škole u Zagrebu: Učenik drugog tukao palicom i tjerao da kleči

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole. Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi. Nakon toga, slijedi ponižavanje.

- Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj - rekao mu je nakon nekoliko jakih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se nastavio derati na njega i opalio mu šamar.

Sve se dogodilo na odmoru kad je ispred škole bilo puno učenika i učenica. Nakon napada, i žrtva i napadač s prijateljem odlaze, a prijetnje se nastavljaju.

24sata su u srijedu, odmah nakon što smo dobili snimku, koju nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja i zaštite identiteta žrtve, poslala upit i školi i policiji, no do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore.

Ono što je poražavajuće je da se od ostalih učenika, pa i onih koji snimaju, može čuti smijeh i zaustavljanje jednog učenika koji je htio intervenirati.