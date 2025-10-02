Škola je odmah reagirala u skladu s protokolom – obaviješteni su roditelji i slučaj je prijavljen policiji. Vjerujemo da će policija ubrzo identificirati počinitelje, odgovorio nam je ravnatelj škole čiji je učenik napadnut...
Ravnatelj zagrebačke škole o brutalnom napadu na učenika: 'Sve smo prijavili policiji...'
Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole. Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi. Nakon toga maltretiranje se nastavlja...
24sata su u srijedu, odmah nakon što smo dobili snimku, koju nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja i zaštite identiteta žrtve, poslala upit i školi i policiji.
Iz škole su u četvrtak odgovorili na upit 24sata.
- Jučer je dvorištu škole došlo do incidenta u kojem je učenika naše škole napala skupina vršnjaka koji nisu naši učenici. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama. Škola je odmah reagirala u skladu s protokolom – obaviješteni su roditelji i slučaj je prijavljen policiji. Vjerujemo da će policija ubrzo identificirati počinitelje te poduzeti sve potrebne korake kako bi bili primjereno sankcionirani. Napadnuti učenik je danas ujutro došao na nastavu - kazao nam je ravnatelj škole čiji je učenik napadnut.
