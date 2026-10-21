Četiri milijarde eura minusa u proračunu: Vlada povećava rashode za 745 milijuna eura

Planirani rashodi državnog proračuna krajem ove godine bit će četiri milijarde eura veći od projiciranih prihoda, dok će udio javnog duga u BDP-u s 56,3 posto biti smanjen na 55,5 posto, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, predstavljajući u srijedu rebalans proračuna u Hrvatskom saboru. Prihodi proračuna povećavaju se za 853,2 milijuna eura te iznose ukupno 36,6 milijardi. Ministar ističe da je navedeno povećanje rezultat rasta poreznih prihoda koji su veći za 527,6 milijuna eura i doprinosa koji su povećani za 171,7 milijuna eura.

"Prihodi od poreza na dobit prema novom planu iznose 2,8 milijardi eura, što je 70 milijuna više u odnosu na prvotni plan. Novi plan prihoda od PDV-a iznosi 13,6 milijardi, odnosno 676 milijuna više u usporedbi s prvotnim planom", kazao je Ćorić zastupnicima.

S druge strane, dodao je ministar, prihodi od trošarina su zbog primjene mjera za stabilizaciju tržišta nafte i energenata smanjeni za 226 milijuna eura.

Proračunski rashodi povećani su za 745 milijuna, odnosno na 40,6 milijardi ukupno.

Povećanje rashoda primarno je usmjereno za povećanje mirovina, plaća, socijalnih naknada i rodiljnih potpora, naglasio je resorni ministar.

Oko 240 milijuna eura namijenjeno je za strateške projekte u području željeznice, obrane, energetike i obnove od potresa, te još 140 milijuna za deseti i jedanaesti paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, dodao je.

Rebalans proračuna, napomenuo je Ćorić, dolazi u trenucima visoke neizvjesnosti i globalnih izazova, kao što su rat na Bliskom istoku i snažan rast cijena energenata na svjetskom tržištu koji se prelijeva na domaće cijene.

"Unatoč takvim okolnostima, Vlada i hrvatsko gospodarstvo bilježe pozitivne iskorake. To su rast gospodarstva iznad prosjeka Europske unije, nastavak odgovornog upravljanja javnim financijama, visoki kreditni rejting zemlje te očuvanje ključnih fiskalnih pokazatelja, poput deficita i duga opće države ispod referentnih vrijednosti EU", rekao je.

Ministar financija istaknuo je realan rast BDP-a u prvoj polovici ove godine od 1,9 postotnih bodova. Potrošnja kućanstava i bruto investicije u fiksni kapital najviše su doprinijeli tom rastu, ustvrdio je.

Trendove na tržištu rada također je ocijenio pozitivnima. "Broj mirovinskih osiguranika prosječno je rastao po međugodišnjoj stopi 0,9 posto, dok se stopa nezaposlenosti nalazi na povijesno niskim razinama", kazao je Ćorić.

Osim izmjena i dopuna Državnog proračuna, na dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o izvršenju proračuna. Prema njima, Vlada može dati suglasnost za zaduživanje jedinicama lokalne samouprave do najviše šest posto ukupno ostvarenih prihoda svih jedinica lokalne samouprave, umjesto dosadašnjih pet posto.