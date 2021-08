Vi se, braćo, ne borite za ništa što nije vaše, nego da sačuvate ono što je oduvijek bilo srpsko i to mora ostati srpsko. Pre četiri godine na dnevnicima je svaku večer bilo po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, na Baniji, Kordunu u Lici... Što sada ima na televiziji? Kakvo je vrijeme u Krajini? Eto što njih zanima. Kao da je to u inostranstvu, kao da je u Hrvatskoj?

E neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića ne znaju u kakvoj će državi živjeti sutradan. Nitko više ne zna ni u ovoj sali ne zna za koju se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li to biti beogradski pašaluk ili neka avnojska Jugoslavija. Kakva će to država biti, ukoliko srpski radikali pobjede i poraze predsjednika Srbije! Vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja više neće biti.

Govorio je tako sad već davne 1995. Aleksandar Vučić, tadašnja desna ruka četniku i zločincu Vojislavu Šešelju, a današnji predsjednik Republike Srbije. Nikad se nije za to ispričao i nikad za takve riječi nije zažalio.

O Vučiću se već godinama piše i navodi da će napraviti sve da bi zadržao vlast i moć. Prvo na što je udario su mediji, tako da televizije s nacionalnom frekvencijom su već odavno pod njegovim patronatom te ne prođe dan, a da on ili njegovi poslušnici ne gostuju na tim televizijama. Novinari tih televizija prestaju Vučiću postavljati pitanja, puštajući ga da satima drži monologe.

Ista stvar je i s tabloidima u toj zemlji. Na svim naslovnicama, kad god Vučiću zaškripi, tad on vrišti sa svih naslovnica, s pozitivnim tekstovima o njemu te kako on kao srpski sin i otac čini sve da bi od Srbije napravi velesilu. A mnogo puta, što su dokazale i neovisne agencije u Srbiji, to ti isti mediji, ali i on sam se koristi neistinama i bestidnim lažima.

Tako je istraživanje portala Raskrinkavanje pokazalo je da je za prvih šest mjeseci 2019. na naslovnim stranicama tabloida Kurir, Informer, Srpski Telegraf i Alo objavljeno najmanje 419 lažnih, neutemeljenih ili vijesti čije navode nije moguće provjeriti. Pored opozicijskih političara, česta meta provladinih tabloida su javne osobe koje kritiziraju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i nezavisni novinari.

Tako je posljednji ispad bio prošlu srijedu kad je nekoliko autobusa punih umirovljenika iz općine Grocka trebali otputovati u toplice u Vrdniku, kako im je rečeno u udruzi umirovljenika. No umjesto na dogovorenom mjestu završili su u naselju Busije, u predgrađu Beograda.

Umirovljenici su na putu prema Vrdniku svratili do restorana na ručak, nakon čega su autobusi neplanirano skrenuli s predviđene rute i zaputili se prema mjestu gdje je za 19.30 sati bilo planirano održavanje govora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u okviru obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji 'Oluja' u naselju Busije.

Ispostavilo se kako je Maja Babić iz Vučićevog SNS-a preusmjerila autobus bez dogovora s putnicima. Inače, u naselju Busije kod Beograda uglavnom žive izbjeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Umirovljenici prevarom dovedeni na skup vraćeni su kućama dva sata iza ponoći.

Isti dan na društvenim mrežama pojavila se snimka koji je navodno nastao prije posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara Kliničkom centru Srbije, a na kojem navodno radnici uvježbavaju pozdrav gostima. Predsjednik Vučić tvrdi da ne zna što su radnici radili prije njegovog obilaska radova na rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije i naveo da mu nisu potrebni aplauzi, piše Nova.rs. Na snimci se vidi muškarac koji se obraća okupljenim radnicima koji su, kako se pretpostavlja, sudjelovali u izgradnji Kliničkog centra Srbije.

- To je jedan od pet najvećih klinička centra u svijetu, ne u Srbiji ili Balkanu ili nekoj tamo Europi, već u svijetu. Što da vam kažem o srpskom zdravstvu? Spasao ga je Zlatibor Lončar. Mi ćemo njih ovako pozdraviti kad budu ovdje, ja ću početi da aplaudiram, pa i vi aplaudirajte - objašnjavao je muškarac instrukcije radnicima, a onda su na njegov zahtjev svi počeli pljeskati.

Vučić je rekao da ne zna ništa o toj snimci.



- Ja to ne znam, ali ja da napadam radnike zbog toga neću, kao ni zbog bilo čega drugog. Vidim da vas to muči i mori gdje god da dobijem aplauze, što ćete, vama sigurno aplaudiraju spontano, a meni samo namješteno. Ako će to vam to pomoći da mislite o sebi još malo bolje i ljepše. Nemam pojma ni što su radili radnici, niti sam to od njih očekivao', odgovorio je Vučić na novinarsko pitanje.





Predsjednik Srbije tvrdi da je njegovo bilo samo da im "pruži ruku, pita kako preživljavaju vrućine, kao i da li rade naporno i mogu li završiti sve u roku".

Aleksandar Vučić rođen je 1970. u Beogradu. Završio je Zemunsku gimnaziju, a kao mladić se priključio Delijama, navijačima Crvene zvezde. Bio je kao navijač prisutan i na utakmici Zvezde i Dinama na Maksimiru 1990., na kojoj je došlo do poznatih nereda i sukoba s milicijom. Pravni fakultet je završio 1994., no godinu prije učlanio se u Srpsku radikalnu stranku (SRS) Vojislava Šešelja.

Vučić je generalni tajnik radikala postao nakon samo godinu dana, a poziciju formalno trećeg u stranačkoj hijerarhiji, iza Šešelja i njegova zamjenika Tomislava Nikolića, držao je do 2008., kada se SRS raskolio.

U početku je Vučić nekoliko mjeseci bio novinar na RTV Pale, televiziji Radovana Karadžića, koja je negirala opsadu Sarajeva i širila antimuslimansku propagandu.

Vučić je svoj kratki mandat proveo napadajući neovisne novinare, smišljajući cenzorski zakon o medijima. Vučić je sudjelovao u kreiranju huškačke atmosfere prema novinarima kritičnim prema Miloševićevom režimu.

Veći prostor u javnosti Vučić je dobio kad je Šešelj otišao u Haag, a vodstvo stranke preuzeo Nikolić, čija je Vučić postao desna ruka. U međuvremenu, iako je bio formalno u opoziciji, Vučić je uspio si priskrbiti par stanova, a i izvodio je razne akcije, pa je tako Bulevar Zorana Đinđića u Beogradu simbolično preimenovao u Bulevar Ratka Mladića.

Prekretnica dolazi 2008., s raskolom između Šešelja i Nikolića, koji odlučuje za sobom povesti dio radikala i osnovati Srpsku naprednu stranku.

Tad je nastao kaos u javnosti gdje su se mediji pitali hoće li Vučić također otići u SNS, a Vučić je pak čekao da ga Šešelj iz Haaga imenuje svojim nasljednikom na čelu radikala. Kada se to nije desilo, Vučić odjednom odlazi Nikoliću te zajedno započinju svoju politiku. SNS su postali glavna opozicija vladavini Demokratske stranke i tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću. Postaju prihvatljivi i zapadnim demokracijama jer počinju podržavati ulazak Srbije u Europsku uniju.

Naprednjaci su se počeli predstavljati kao prihvatljiva alternativa nesposobnoj Tadićevoj vlasti, no trebalo je pobijediti na izborima. Vučić se tad kandidirao za gradonačelnika Beograda i izgubio od svog sadašnjeg najljućeg rivala Dragana Đilasa, čelnika Stranke slobode i pravde.

Godine 2012. Tadić raspisuje vandredne izbore, nadajući se kako će njegova osobna popularnost i pobjeda na predsjedničkim izborima pomoći rezultatu DS-a na parlamentarnim, no na kraju su izgubili i Tadić i DS.

Za predsjednika Srbije izabran je Tomislav Nikolić, koji daje ostavku na mjesto predsjednika SNS-a jer želi biti predsjednik svih građana. Stranku prepušta Vučiću, koji pak postaje potpredsjednik vlade i ministar obrane u vladi premijera Ivice Dačića, šefa socijalista i poznatijeg kao "Mali Sloba".

Vučić je ubrzo pokrenuo veliku medijsku antikorupcijsku kampanju uz pomoć Pinka i tabloida, čiji je cilj bio tajkun Miroslav Mišković, koji je ubrzo i uhićen. Vučić se sam hvalio da osobno nadzire istragu i radi na optužnici, iako je oboje bilo izvan njegovih formalnih ovlasti. Na kraju od velikog pravosudnog obračuna s Miškovićem nije bilo ništa, no Vučić se dobro pozicionirao za izvanredne parlamentarne izbore 2014. Na njima je prvi put nastupio kao šef SNS-a te dobio čak 48 posto glasova. I tad je Vučić u prvu vladu kojoj je bio premijer uzeo i Dačića, koji je postao ministar vanjskih poslova.

Tada kreće Vučićev zalet prema instituciji predsjednika Srbije. Bivši mentor Tomislav Nikolić je morao otići jer je Vučić već tad bio prejak, a onda se i kandidirao ispred SNS-a i pobijedio u prvom krugu s 56 posto glasova. Od pobjede na predsjedničkim izborima 2017. Vučić postaje apsolutni vladar Srbije. Na čelo vlade imenuje poslušnu suradnicu Anu Brnabić, koja formalno ima veće ovlasti od Vučića kao predsjednika, no u javnosti ga naziva “šefe”.

No pravo je pitanje kako može tako dugo opstati na vlasti. Vrlo lako. Njegov SNS ima 700.000 članova, što je oko 10 posto stanovništva Srbije. Vučić i SNS su premrežili i preuzeli sve institucije u Srbiji. Aktivisti SNS-a na dan izbora provjeravaju tko je glasao, a tko ne te na izbornim mjestima su postavljeni nekoliko ćelavih i vrlo nabildanih muškaraca koji u crnim džipovima kontroliraju izborni proces.

Uz to, Vučić kontrolira i navijačke skupina, koje je preko fiktivnih nevladinih udruga spojio na budžet, pa oni za njega obavljaju prljave ulične poslove, od bespravnog rušenja do zastrašivanja građana bakljadama na krovovima stambenih zgrada.

Niti brojne afere mu ne mogu naštetiti pa se svaka pomisao na provjeru i propitivanje sumnjivog stjecanja imovine i doktorata niza Vučićevih najbližih suradnika do bogaćenja istaknutih SNS-ovaca i njihovih obitelji preko ministarskih funkcija. A ako to netko u slučajno spomene, uglavnom nezavisni mediji, ubrzo se na naslovnicima i u javnosti protegne pitanje atentata na Vučića. Naravno atentata nikad do sad nije bilo, ali je uvijek bilo vrištajućih naslovnica kad bi se Vučić našao u nekoj aferi. Pitanje atentata uglavnom protegne tabloid Informer, da bi se onda vrtjele analize na Televiziji Pink.

Zadnja velika afera koja potresa Srbiju je uhićenje zloglasnog mafijaša Veljka Belivuka, vođe beogradske krim skupine, poznatiji kao Velja Nevolja, koji je osumnjičen za više teških ubojstava, govorio je u Tužiteljstvu Srbije o svom odnosu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke. Transkript je objavio Mreža za istraživanje korupcije i kriminala (KRIK).

- Odlučio sam lijepo reći sve o mom odnosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom policije Aleksandrom Vulinom, Vučićevim bratom, prijateljima, kumovima i svim ostalim političarima koji su od nas tražili usluge, a sada se prave da se ne poznajemo i peru ruke od nas - rekao je Belivuk.

Belivuk je također rekao je da je s Vučićem najviše komunicirao preko huligansko-navijačkog vođe Aleksandra Vidojevića, znanog u kao Aca Rošavi, koji je prijatelj Vučićevog sina Danila, ali i da se s Vučićem privatno našao nekoliko puta. Belivuk tvrdi i da je Vučić od njega tražio da se na Partizanovim tribinama ne skandira protiv njega, da zastrašuje one koji su organizirali prosvjede protiv vlade. Uz to, Vučić ga je, po Veljinim izjavama, tražio da osigura mir na Paradi ponosa, ali i da izvrši pritisak na taksiste da otkažu prosvjede protiv aplikacije za prijevoz Cargo.

U isto vrijeme, Velja Nevolja je odbacio glavne optužbe koje mu se stavljaju na teret: vođenje zločinačkog udruženja, otmice, najmanje pet teških ubojstava, posjedovanje oružja i eksploziva i dilanje droge. Na pitanja tužitelja o tim optužbama nije htio govoriti. Belivuk je, inače, osumnjičen da stoji iza pet brutalnih ubojstava, mučenja i dilanja droge. Njegov klan smatraju jednim od najrigidnijih u regiji.

- Bile su razne teme tu i bilo je još par tih sastanaka. Još na prvom sastanku Vučić nam je rekao da će viđanje naše biti maksimalno smanjeno, koliko god može, da ne bismo ugrozili ni njega ni sebe zbog političke situacije. Koristili su naša imena u prijetnjama kada su kontramitinzi da ćemo im Marko i ja svašta učiniti ako se pojave i to je definitivno upalilo pošto su mnogi ti skupovi otkazivani i prekidani - rekao je Belivuk.

Belivuk je ispričao da je njegovo uhićenje pod sumnjom da je sudjelovao u ubojstvu u središtu Beograda dovelo do toga da su srpske vlasti izgubile kontrolu nad tribinama nogometnog kluba Partizan, odnosno nad njegovim navijačima Partizanima, koji su podijeljeni suprotstavljene klanove.

- Vidojević mi je rekao da Šef, tako smo zvali Vučića, ima veliki problem na Partizanovoj tribini koji je nastao uslijed mog odlaska u pritvor 2016. godine. Da Andrej, brat Aleksandrov, ima kontrolu nad navijačkom grupom Alkatraz, ali da oni nemaju snage da iznesu ništa tu, da kontrolira i dio tribine navijača pod nazivom Kimijevci, ali da oni samo troše pare i ne doprinose ničemu, a da zapravo nemaju nikakvu kontrolu. Ideja je bila da se napravi nova navijačka frakcija koja će sve to ujediniti da bi situacija bila kao na Zvezdinom stadionu. Mi smo to uradili - rekao je Belivuk. Vučić je, naravno, sve demantirao.

- Nikad nisam vidio Belivuka ni njegove ljude, nikada i nigdje. Belivuk nije nikad bio član SNS-a. Dokaže li se da sam se vidio s njima, spreman sam ponuditi ne samo to da ću se skloniti s ovog mjesta nego i doživotno biti iza rešetaka i platiti troškove svakog dana provedenog u zatvoru - izjavio je Vučić. No, zato je tjednima na nacionalnim televizijama objavljivao odvratne fotografije iskasapanih tijela, a Vučić je tvrdio da to ljudi moraju vidjeti. Zanimljivo je da su snimke takvih zločina, koji nisu trebali završiti u javnosti jer su dokazni materija objavili mediji vrlo bliski Vučiću.

Belivuk je, inače, tužitelju rekao da je član Vučićeve Srpske napredne stranke od 2011. Spisak dužnosnika vlasti koji se na ovaj ili onaj način dovode u vezu s podrškom njegovoj kriminalnoj grupi je praktično sama vrhuška Naprednjaka: ministar policije Aleksandar Vulin, ministar obrane Nebojša Stefanović, bivši državni tajnik MUP-a Srbije Dijana Hrkalović, predsjednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i glavni tajnik Vlade Srbije Novak Nedić.

Službena istraga se pri tome nije bavila vezama koje je ova grupa imala u politici i policiji. Iskazi dvojice kriminalaca pokrenuli su obimnu režimsku propagandnu mašineriju. Čitava ta kontrola štete pokušala je priču skrenuti na teren zavjere oporbenih lidera, tajkunskih medija i stranih ambasada, koji su se navodno urotili u akciji rušenja s vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Takvom se retorikom već godinama služe u SNS-u.

A kad to ne prolazi, uvijek ima asa u rukavu. Kosovo. Tako je tvrdio da su ga dok je predsjednik SAD-a bio Donald Trump tjerali da mora potpisati uzajamno priznanje, ali da je on to rezolutno odbio. Time se hvalio, a onda su ga ubrzo demantirali iz Bijele kuće, ali to Vučića nije pokolebalo,već je nastavio svojom retorikom kako ne popušta ni milimetar, ali u realnosti Vučić se već polako sprema te ujedno sprema i srbijanski narod da će morati priznati Kosovo. Ali istovremeno je Srbija iz svog budžeta za 2021. izdvojila 91,8 milijuna eura za financiranje paralelnih institucija i realizaciju svojih aktivnosti na Kosovu.

- Mit je da je sve lako i jednostavno i da svetu treba da kažemo da se sklone sa Kosova i Metohije jer to je samo naše. To nije lako spojiti sa onim što je realno stanje ali je i mit da Srbija i srpski narod ne polažu nikakva prava na Kosovu i Metohiji. „Pitanje svih naših zavjeta je hoćemo li moći da osiguramo sigurnost našoj deci na Kosovu i Metohiji, veće plate u cijelo Srbiji. Bez kompromisa, neko može taj konflikt jednog dana da odmrzne a to nas vodi u nemire i sukobe što nikome ne odgovara, a ponajmanje Srbiji jer ona najbrže napreduje. Da bi došlo do kompromisa, i jedna i druga strana moraju biti spremne na popuštanje. Srbija je spremna na kompromis a narod je taj koji će na kraju odlučivati - izjavio je Vučić.

Vučić trenutno vlada suvereno u Srbiji, ima ogromnu podršku te izbore dobiva uvjerljivo. Treba napomenuti i da opozicija zbog loših izbornih uvjeta bojkotira izlazak na izbore. Vučić je toliko zagrizao za vlast da ne propušta ni obične izbore za mjesne odbore, obilazi ih u kampanji te redovno dijeli namirnice, ništa ne propušta slučaju iako takva razina vlasti nema nikakvu ulogu niti moć. Pazi na svaki detalj i godinama sve više otkriva svoje pravo lice, da je autokrat i da nije kako se u početku prikazivao da je europejac.

No, kako je svoje ljude ubacio u svaki segment vlasti, može mirno spavati, ali kritičari napominju da je to napuhani balon bez ideologije već samo iz koristi, kad jednom pukne, bit će kaosa jer su mu većina vodećih ljudi u stranci, oni koji su izdali svoje prijašnje partije radi koristi, pa neće biti čudno i kad napuste i Vučića.