Četvero mrtvih u ukrajinskom napadu na Krim, obustavljena distribucija goriva

Četvero ljudi poginulo je, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim pod kontrolom Rusije, rekao je ruski guverner, dodajući da je distribucija goriva na benzinskim postajama na tom poluotoku obustavljena.

Odvojeno, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji rekle su da je ukrajinski napad dronom ubio jednu osobu na putničkom trajektu i zapalio naftni terminal.

Trajektna veza preko Kerčkog tjesnaca, koji odvaja Krim od Krasnodarske regije, privremeno je obustavljena.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u nedjelju da je ukrajinska vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, i postrojenje za transport nafte u Krasnodarskoj regiji.

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Guverner Krima Sergej Aksjonov rekao je da je distribucija goriva na benzinskim postajama na Krimu obustavljena.

- Danas, 21. lipnja, počevši od 9:00 sati (6:00 sati GMT), prodaja goriva na krimskim benzinskim postajama obustavljena je za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, kao i za vaučere namijenjene pojedincima i pravnim osobama - objavio je Aksjonov.

- Gorivo će se distribuirati samo javnim službama koje osiguravaju vitalno funkcioniranje i sigurnost Republike Krim - precizirao je.

Ukrajinska vojska gotovo svaki tjedan cilja rafinerije, naftovode i skladišta nafte u Rusiji, u nastojanju da Moskvu lišava prihoda od prodaje, ističe agencija France presse.