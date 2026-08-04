Tragičan kraj potrage: Iz jezera izvukli tijelo supruga talijanske ministrice za obitelj

Tijelo supruga talijanske ministrice za obitelj Eugenije Roccelle pronađeno je nakon više od mjesec dana od nestanka na jezeru Vico sjeverno od Rima. Vlasti su objavile da je tijelo 84-godišnjeg Luigija Cavallarija iz jezera izvučeno u utorak ujutro.

Cavallari je krajem lipnja skočio iz čamca u vodu i nije isplivao pa su ga otada intenzivno tražili spasioci.

Ministrica (72) je u vrijeme incidenta također bila u čamcu. Roccella je u utorak izjavila da je time za nju završilo "teško razdoblje iščekivanja" i zahvalila spasiocima što su tražili njezina "voljenog Luigija."

Višetjedna operacija, koja je uključivala mini podmornice i sonarne sustave, izazvala je kontroverze na društvenim mrežama.

Neki ljudi smatraju da je tako dugotrajna i opsežna bila zato što se radi o suprugu političarke a drugi su napadali Roccellu osobno.

Ona je članica desne stranke Talijanske braće koju vodi premijerka Giorgia Meloni i kontroverzna ministrica zbog stavova prema istospolnim brakovima i abortusu.