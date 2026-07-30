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POSADA SE SPASILA

Obustavili potragu za skiperom kod Šolte, kod otoka Svetac noćas potpuno izgorjela brodica

Piše Iva Tomas,
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Obustavili potragu za skiperom kod Šolte, kod otoka Svetac noćas potpuno izgorjela brodica
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Foto: DVD Komiža
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Iz Lučke kapetanije Split je putem Obalne radio postaje ORP Split prema svim sudionicima u pomorskom prometu obavijest (SECURITE), o povećanom oprezu tijekom plovidbe u području potonuća

Višednevne koordinirane aktivnosti traganja za voditeljem jedrilice, koji je 26. srpnja nestao kod otoka Šolte nisu rezultirale pronalaskom te je daljnje traganje nastavljeno u sklopu redovnih nadzora pomorskog prometa. Tijekom noći kod otoka Svetac izgorjela i potonula brodica, bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

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U nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jutros, 30. srpnja usuglašena je odluka o obustavi akcije traganja i spašavanja za voditeljem jedrilice, državljaninom Republike Austrije, nestalim tijekom plovidbe kod otoka Šolte. Koordinirana akcija pokrenuta je u trenutku prve dojave o nestanku, 26. srpnja i trajala je neprekidno do danas, u širem području zapadnog dijela splitskog arhipelaga. Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciju su bile angažirane sve raspoložive jedinice iz sastava Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku Obalne straže RH. Najintenzivnije aktivnosti provodile su se u prva dva dana od prijave nestanka, kada su za nestalim tragali službenici splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava sa tri spasilačke brodice te službenici PPAP Split također sa tri policijske brodice. Posljednja dva dana akcije za nestalim se tragalo sa dvije spasilačke brodice iz sastava ILK Hvar i Milna te jedna policijska brodica.

Foto: MMPI
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Uz površinsko traganje iz MRCC Rijeka u suradnji sa Obalnom stražom RH, u traganje su angažirane i dvije zračne jedinice, odnosno, zrakoplov tip 'Pilatus' i jedan helikopter, koji su šire područje traganja nadlijetali prva dva dana akcije, a zračno pretraživanje bilo je pojačano i jednom namjenskom besposadnom letjelicom iz sastava splitske Kapetanije, kojom se pretraživalo područja utvrđena Planom traganja sve dane trajanja akcije, koordinirane iz MRCC Rijeka. S obzirom da uloženi napori i sredstva nažalost nisu rezultirali pronalaskom nestaloga, daljnje radnje vezane uz ovaj izvanredni događaj nastavljaju se voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava.

Dojava o požaru na brodici kod otoka Svetac u MRCC Rijeka zaprimljena je noćas, 30. srpnja u 01.45 sati od više nautičara, koji su plovili i sidrili u neposrednoj blizini pomorske nesreće. U komunikaciji sa dojaviteljima utvrđeno je kako je požar izbio na brodici hrvatske zastave, kod lokaliteta Zlatna glava, u uvali Slatina, a tročlana posada pravovremeno je napustila brodicu.

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Obavijest o pomorskoj nesreći odmah je proslijeđena Lučkoj kapetaniji Split, odnosno, Ispostavi lučke kapetanije Hvar, odakle su službenici isplovili prema mjestu dojave. O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split). Dolaskom na poziciju službenici ILK Hvar ustanovili su kako je troje brodolomaca neozlijeđeno, svi su državljani Republike Hrvatske, među kojima i voditelj, ujedno vlasnik opožarene brodice, koja je u međuvremenu potonula. Preliminarnim očevidom na mjestu nesreće službenici ILK Hvar utvrdili su kako je požar zahvatio nadgrađe brodice, dužine 11,6 metara, koje je uništeno u požaru do morske linije, nakon čega je brodica potonula. Prema izjavi voditelja brodice u trenutku izbijanja požara u brodskom spremniku je preostalo oko 300 litara goriva (diesel), koje je u potpunosti izgorjelo, tako da nema onečišćenja mora i morskog okoliša.

Foto: DVD Komiža

Iz nadležnosti hvarske Ispostave vlasniku brodice izdan je nalog o vađenju i teglju, odnosno zbrinjavanju potonule podrtine, a očevid o uzrocima ove pomorske nesreće se nastavlja. Iz Lučke kapetanije Split je putem Obalne radio postaje ORP Split prema svim sudionicima u pomorskom prometu obavijest (SECURITE), o povećanom oprezu tijekom plovidbe u području potonuća, koja će se emitirati do prestanka opasnosti.

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