Četvero privedenih na Norijadi u Zagrebu: Bez većih incidenata

Zagrebački maturanti stigli su na Bundek u petak u poslijepodnevnim satima, a tamo ih zabavlja pjevačica Mia Čičak, popularna Miach. Kako su nam potvrdili iz PU zagebačke, do sada su imali četiri dojave o narušavanju javnog reda i mira te su priveli četiri učenika. Nema prijavljenih većih incidenata.

Maturanti su se prvo okupili na Trgu bana Josipa Jelačića, a zatim nastavili do Bundeka. Djelatnici Čistoće nakon toga su imali pune ruke posla na glavnom zagrebačkom trgu...

Podsjetimo, u petak ujutro u Splitu jedna maturantica je ozlijeđena nakon što ju je u trbuh pogodilo pirotehničko sredstvo. Zbog tog incidenta, priveli su jednog učenika za kojeg sumnjaju da je ispalio pirotehničko sredstvo.