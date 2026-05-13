Obavijesti

News

Komentari 4
BILI NA PROMATRANJU

Četvero testiranih na hantavirus u Italiji su negativni: 'Rizik oko virusa je još vrlo nizak u Europi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 5 min
Četvero testiranih na hantavirus u Italiji su negativni: 'Rizik oko virusa je još vrlo nizak u Europi'
71
Foto: Hannah McKay

Testovi provedeni u bolnicama u Rimu i Milanu bili su negativni za sve četiri osobe, navodi se u priopćenju ministarstva zdravstva

Četvero ljudi koji su bili na promatranju u Italiji zbog moguće zaraze hantavirusom testirano je negativno, priopćilo je u srijedu talijansko ministarstvo zdravstva. Testovima na virus podrvgnuti su argentinska turistica koja je hospitalizirana zbog upale pluća, muškarac iz južne talijanske regije Kalabrije koji je bio u dobrovoljnoj izolaciji, britanski turist smješten u Milanu i njegov suputnik.

Testovi provedeni u bolnicama u Rimu i Milanu bili su negativni za sve četiri osobe, navodi se u priopćenju ministarstva zdravstva.

- Rizik povezan s virusom i dalje je vrlo nizak u Europi, pa tako i u Italiji - dodaje se.

IZOLIARN U BOLNICI Liječnik s kruzera pozitivan je na hantavirus: 'Znojio sam se noću, simptomi nalikuju gripi'
Liječnik s kruzera pozitivan je na hantavirus: 'Znojio sam se noću, simptomi nalikuju gripi'

Argentinska turistica napustila je endemsko područje u svojoj zemlji 30. travnja i doputovala u Italiju letom Buenos Aires–Rim prije nego što je otputovala na Siciliju, gdje je hospitalizirana zbog upale pluća.

POGLEDAJTE GALERIJU:

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
71
Foto: Hannah McKay

Muškarac iz Kalabrije 25. travnja nakratko je bio u kontaktu u zrakoplovu s Nizozemkom koja je kasnije umrla od virusa.

Britanski turist također je bio u kontaktu s Nizozemkom na drugom letu te je stavljen u karantenu, dok je njegov suputnik iz predostrožnosti također prevezen u bolnicu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), hantavirus obično se širi preko glodavaca, ali se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima. Bolest obično počinje simptomima sličnima gripi, poput umora i povišene temperature, jedan do osam tjedana nakon izloženosti.

SMRTONOSAN VIRUS Ministrica zdravstva: 'Rizik od pojave hantavirusa u Hrvatskoj je nizak. Ali, spremni smo...'
Ministrica zdravstva: 'Rizik od pojave hantavirusa u Hrvatskoj je nizak. Ali, spremni smo...'

Posljednjih dana više slučajeva povezano je s brodom MV Hondius, koji je pristao na španjolskim Kanarskim otocima nakon polarne ekspedicije koja je krenula iz Argentine.

Od početka izbijanja zaraze preminule su tri osobe - nizozemski bračni par i njemački državljanin.

Svjetska zdravstvena organizacija povećala je broj potvrđenih slučajeva povezanih s izbijanjem zaraze na devet. Organizacija je upozorila da bi se mogli pojaviti novi slučajevi zbog dugog razdoblja inkubacije, ali da nije riječ o pandemiji ni o situaciji nalik pandemiji covida-19.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
HRVATSKA NA UDARU

Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'
TRAGEDIJA U NOVOJ GRADIŠKI

Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'

Sara Vrbanić (18) preminula je u bolnici nakon teške prometne nesreće prije nekoliko dana. Na auto u kojem je bila s prijateljicama naletio je drogirani vozač...
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026