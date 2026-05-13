Četvero testiranih na hantavirus u Italiji su negativni: 'Rizik oko virusa je još vrlo nizak u Europi'

Četvero ljudi koji su bili na promatranju u Italiji zbog moguće zaraze hantavirusom testirano je negativno, priopćilo je u srijedu talijansko ministarstvo zdravstva. Testovima na virus podrvgnuti su argentinska turistica koja je hospitalizirana zbog upale pluća, muškarac iz južne talijanske regije Kalabrije koji je bio u dobrovoljnoj izolaciji, britanski turist smješten u Milanu i njegov suputnik.

Testovi provedeni u bolnicama u Rimu i Milanu bili su negativni za sve četiri osobe, navodi se u priopćenju ministarstva zdravstva.

- Rizik povezan s virusom i dalje je vrlo nizak u Europi, pa tako i u Italiji - dodaje se.

Argentinska turistica napustila je endemsko područje u svojoj zemlji 30. travnja i doputovala u Italiju letom Buenos Aires–Rim prije nego što je otputovala na Siciliju, gdje je hospitalizirana zbog upale pluća.

Muškarac iz Kalabrije 25. travnja nakratko je bio u kontaktu u zrakoplovu s Nizozemkom koja je kasnije umrla od virusa.

Britanski turist također je bio u kontaktu s Nizozemkom na drugom letu te je stavljen u karantenu, dok je njegov suputnik iz predostrožnosti također prevezen u bolnicu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), hantavirus obično se širi preko glodavaca, ali se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima. Bolest obično počinje simptomima sličnima gripi, poput umora i povišene temperature, jedan do osam tjedana nakon izloženosti.

Posljednjih dana više slučajeva povezano je s brodom MV Hondius, koji je pristao na španjolskim Kanarskim otocima nakon polarne ekspedicije koja je krenula iz Argentine.

Od početka izbijanja zaraze preminule su tri osobe - nizozemski bračni par i njemački državljanin.

Svjetska zdravstvena organizacija povećala je broj potvrđenih slučajeva povezanih s izbijanjem zaraze na devet. Organizacija je upozorila da bi se mogli pojaviti novi slučajevi zbog dugog razdoblja inkubacije, ali da nije riječ o pandemiji ni o situaciji nalik pandemiji covida-19.