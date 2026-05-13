IZOLIARN U BOLNICI

Liječnik s kruzera pozitivan je na hantavirus: 'Znojio sam se noću, simptomi nalikuju gripi'

Piše Antonela Šaponja,
Liječnik s kruzera pozitivan je na hantavirus: 'Znojio sam se noću, simptomi nalikuju gripi'
Foto: Hannah McKay

Umirovljeni onkolog iz Oregona, iskusio je noćno znojenje, groznicu i blage respiratorne probleme, praćene teškim umorom koji je potrajao više od dva tjedna. U početku nitko nije sumnjao na nešto ozbiljnije...

Američki onkolog dr. Stephen Kornfeld bio je na putovanju života, krstareći Atlantskim oceanom, kada je pozvan da se brine o putnicima koji su se razboljeli. Sada je on jedini putnik s kruzera MV Hondius koji se nalazi u jedinici za biološku izolaciju u Medicinskom centru Sveučilišta u Nebraski, nakon što je njegov prvi test bio pozitivan na hantavirus. 

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Foto: Hannah McKay

Početkom travnja, nedugo nakon što je brod isplovio iz luke Ushuaia u Argentini, nekoliko putnika razvilo je simptome slične gripi. Sam dr. Kornfeld, umirovljeni onkolog iz Oregona, iskusio je noćno znojenje, groznicu i blage respiratorne probleme, praćene teškim umorom koji je potrajao više od dva tjedna. U početku nitko nije sumnjao na nešto ozbiljnije.

Ministrica zdravstva: 'Rizik od pojave hantavirusa u Hrvatskoj je nizak. Ali, spremni smo...'

​- U to vrijeme mislilo se da je to samo neki virus. Sada, retrospektivno, postavlja se pitanje je li to mogao biti hantavirus? Ali to je samo nagađanje, ne postoji način da se to sa sigurnošću zna - rekao je Kornfeld za CNN.

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Foto: Hannah McKay

Brodski liječnik također se teško razbolio. Tada je dr. Kornfeld preuzeo brigu o bolesnima, često radeći satima bez predaha. Upravo ga je ta požrtvovnost, kako i sam kaže, izložila većem riziku, pogotovo jer je bio u kontaktu s putnikom koji je kasnije preminuo.

Pokazalo se da je uzročnik bolesti andski virus, soj hantavirusa koji se inače nalazi u Južnoj Americi i jedini je za koji je poznato da se može prenositi s čovjeka na čovjeka. Iako se većina hantavirusa prenosi kontaktom s izlučevinama zaraženih glodavaca, andski virus može se širiti i bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, što ga čini posebno opasnim u zatvorenim prostorima poput broda.

'Situacija je vrlo ozbiljna. Očekujemo nove slučajeve zaraze hantavirusom'

Simptomi u početku nalikuju gripi - umor, vrućica i bolovi u mišićima, no bolest može brzo napredovati do teškog respiratornog zatajenja. Do sada je potvrđeno devet slučajeva zaraze s kruzera, dok su dva slučaja vjerojatna. Nažalost, troje putnika je preminulo. Stručnjaci su proveli i preliminarnu analizu sekvenci virusa kako bi bolje razumjeli njegovu genetiku i način prijenosa. Genomska sličnost među slučajevima upućuje na to da je epidemija najvjerojatnije potekla od jednog zoonotskog prijenosa, nakon čega je uslijedio prijenos s čovjeka na čovjeka.

WHO: Opasnost još nije prošla nakon evakuacije putnika s kruzera gdje se širio hantavirus

Nakon što je drama na Atlantiku postala globalna vijest, organizirana je repatrijacija američkih državljana. Osamnaest putnika, uključujući dr. Kornfelda, prebačeno je posebnim medicinskim letom u SAD. Većina ih je smještena u Nacionalnu karantensku jedinicu u Omahi, gdje su smješteni u skromne sobe s krevetom i opremom za vježbanje, suočeni s tjednima izolacije.

Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Foto: Hannah McKay

Dr. Kornfeld je, zbog "blago pozitivnog" nalaza, smješten u jedinicu za biološku izolaciju visoke sigurnosti. Iako trenutno nema simptome, svjestan je opasnosti.

​- Još uvijek je moguće da test predstavlja bolest u razvoju i da ću kasnije dobiti simptome. Zbog toga sam u jedinici za biološku izolaciju - objasnio je, dodajući kako se osjeća sigurno jer, ako se i razboli, "nema šanse da virus izađe iz ove zgrade".

Putnici s broda kojim se proširio hantavirus sletjeli u Nizozemsku

Svi putnici bit će pod aktivnim nadzorom 42 dana od posljednjeg mogućeg kontakta s virusom. Zdravstveni dužnosnici naglašavaju da je rizik za širu javnost izuzetno nizak, jer andski virus nije poput COVID-a i ne širi se lako respiratornim putem. Unatoč tome, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) situaciju shvaća vrlo ozbiljno.

Foto: Instagram/jakerosmarin

Kruzer MV Hondius, s preostalih 25 članova posade i dva medicinska stručnjaka, plovi prema Rotterdamu, gdje će biti rigorozno dekontaminiran. Za putnike koji su se vratili kući, neizvjesnost se nastavlja. Kako je jedan od njih, Jake Rosmarin, rekao iz svoje karantenske sobe: "Jedva čekam zagrliti zaručnicu, obitelj i prijatelje. Taj prvi zagrljaj bit će najbolja stvar na svijetu."

