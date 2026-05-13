SMRTONOSAN VIRUS

Ministrica zdravstva: 'Rizik od pojave hantavirusa u Hrvatskoj je nizak. Ali, spremni smo...'

Piše HINA,
Zagreb: Predstavljen paket mjera za unapređenje primarne zdravstvene zaštite | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je u srijedu da bi do kraja godine trebao biti donesen novi Zakon o sestrinstvu te poručila da zdravstveni rizik od pojave hanta virusa u Hrvatskoj nizak. U emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", Hrstić je vezano uz hanta virus naglasila je da je rizik od njegove pojave u Hrvatskoj nizak, istaknuvši da je hrvatski zdravstveni sustav spreman ako do toga i dođe.

- Jesmo, spremni smo, treba naglasiti da je hrvatski zdravstveni sustav i otporan i stručan - rekla je.

U situaciji da se i u Hrvatskoj nešto dogodi, naša Klinika za infektivne bolesti i naša epidemiološka služba odnosno cijela zdravstvena služba spremni su, "i odgovorit ćemo izazovu i tom kao i svim do sada", dodala je.

Ministrica o opasnom virusu: 'Problem je velika smrtnost'

Ministrica je odgovorila i na apel sindikata te udruga medicinskih sestara i tehničara, upućen Vladi kroz Proglasa hrvatskog sestrinstva u povodu Međunarodnog dana sestrinstva u kojem, među inim, traže donošenje i provedbu Strategije razvoja sestrinstva u RH, sustavno rješavanje nedostatka kadra i uvođenje mjera za zadržavanje medicinskih sestara u sustavu te priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz hitne izmjene odgovarajućih propisa. Traže i unaprjeđenje radnih uvjeta i materijalnog statusa zaposlenih u sestrinstvu, kao i smanjenje administrativnog opterećenja.

S veseljem mogu reći, istaknula je, da Ministarstvo na poboljšanju njihovih uvjeta rada i materijalnih prava, radi kroz gransko kolektivno pregovaranje te izrazila zadovoljstvo dosadašnjim razgovorima koji se, rekla je, nastavljaju idući tjedan. "A o samom broju i stručnim kompetencijama, gdje ćete veće promjene od Zakona o sestrinstvu koji je u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu", rekla je.

Istražili smo kakve su liste čekanja: Za CT glave čeka se i do 301 dan, za MR mozga 270 dana

Fokus Ministarstva na sestrinstvo je svakodnevan, dodala je te, među inim, navela da je za par posto u posljednjih pet godina povećan broj medicinskih sestara. Još važnijim smatra to što je povećan njihov udio sa stručnim kompetencijama. "Za 27 posto povećan je broj medicinskih sestra prvostupnica, a za 70 posto, govorimo o zaposlenima u zdravstvenom sustavu, ne o školovanima, povećan je broj na razini magistra sestara", navela je.

To znači, pojasnila je, povećan je apsolutni broj u pet godina, kao i to da su u udjelu, kroz stručne kompetencije, školovanje "prepoznate, financirane i dane su im ovlasti i odgovornosti".

Navela je i ozbiljan trend povratka medicinskih sestara iz inozemstva u Hrvatsku u prošloj godini, ustvrdivši da je za to sigurno u jednom dijelu zaslužno povećanje materijalnih prava.

