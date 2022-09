Chef Jasmin kuhao je za slavne osobe: 'Sladoled od telećeg mozga pravi je specijalitet'

Street food ili ulična hrana posljednjih je godina u svijetu doživjela pravi gastronomski "bum". Jedan od razloga je taj što se potrošačima nudi ista kvaliteta hrane kao u restoranima, ali po znatno nižim cijenama. Ni Hrvatska, nasreću, ne zaostaje u ovom konceptu, i to zahvaljujući mnogobrojnim uličnim festivalima. A da prostora za napredak uvijek ima, dokazuje i naš sugovornik, chef Jasmin Hajrula, koji je hrvatskom street foodu u svom Fish houseu dao sasvim drugačiji koncept.

Sve zasluge idu – baki!

Od malih nogu Jasmin je znao da će biti kuhar. Za to je, priča nam na početku ovaj mladi chef, zaslužna njegova baka uz koju je gledao prve kulinarske emisije na TV-u, pomagao joj u kuhinji i mijesio razna tijesta. Tako je bez sumnje znao da će njegovo obrazovanje ići u kulinarskom smjeru, pa je 2007. godine završio ugostiteljsku školu. Cijeli je život radio u vrhunskim restoranima, a u vrijeme pandemije hrabro se odlučio napustiti "siguran posao" i upustiti se u poduzetništvo.

- I kao dijete uvijek sam nešto preprodavao i pokušavao zaraditi. Imam taj poduzetnički duh i ne bojim se kiksa. Znanje mi je dalo samopouzdanje, a životne okolnosti priliku za otvorenje svog lokala. Vizija i koncept Fish Housea bili su spremni u mojoj glavi već dugo zadnjih godina, čekala se samo lokacija, tj. dobra pozicija. Upravo zbog situacije uzrokovane korona virusom lokacija u Ulici De Amicis bila je slobodna i prilika se pružila, i to baš u prekrasnom Rovinju – priča nam Jasmin.

U svom lokalu Jasmin iz dana u dan nastoji ponuditi nešto novo. Sve je bazirano na ribi i namirnicama isključivo morskog podrijetla, ali u street food aranžmanu. Na takav novi, moderni koncept, kaže nam Jasmin, inspirirala su ga putovanja i razgledavanje mnogih svjetskih kuhinja.

- Ekonomska situacija je, nažalost, sve teža iz dana u dan, tako da si sve više ljudi ne može priuštiti odlazak u restorane, no i dalje vole posjetiti moderne i lijepo opremljene street food lokale, gdje mogu pojesti vrhunsku, kvalitetnu hranu, ali po pristupačnim cijenama - priča nam Jasmin i otkriva da njegovi gosti danas najviše preferiraju tuna burgere i tuna tacose.

'Tim je isti od otvaranja restorana'

Iako njegov Fish house postoji samo godinu dana, o uspjehu ovog chefa, cijelog tima, ali i kvaliteti slasnih morskih specijaliteta, dovoljno govori informacija da se u samo godinu dana Fish House popeo na visoko treće mjesto na TripAdvisoru, a ispred njega su jedino rovinjski fine dining restorani Cap Aureo, koji ima Michelinovu preporuku i Monte, koji ima Michelinovu zvjezdicu.

- Naša prva sezona, 2021., bila je od prvih trenutaka briljantna. Ne skrivam da je ujedno bila izazovna i teška, ali i vrlo uspješna. U kratkom periodu oduševili smo domaće i strane goste. Radilo se na svakom, pa i najsitnijem, detalju, od naše ukusne hrane do kvalitetnog marketinga – ističe zadovoljno ovaj vrhunski chef.

Prilikom otvaranja lokala najviše je posla imao s administracijom, ali nasreću, s pronalaskom kvalificiranog osoblja ovaj mladi chef nema problema.

- U glavnom sastavu od početka je ista ekipa i naši su odnosi poprilično 'obiteljski', no privatno i poslovno mora se znati odvajati! Istaknut ću Miloša Mitića. On je kuhar iz Novog Sada, vrlo je vrijedan, odgovoran, ambiciozan i iznimno drag. On je naša desna ruka koja se brine da sve funkcionira kad mene nema, usudim se reći da Miloš bolje radi kad nisam prisutan, a malo je takvih – ističe naš sugovornik i dodaje da je kontinuirano ulaganje u edukaciju ključ uspjeha, pa tako i u kulinarstvu.

Samo red, rad i disciplina dovode do uspjeha

A najbolji dokaz i priznanje da dobro radi svoj posao su, priča nam Jasmin, svakidašnji redovi ispred Fish Housea, u kojima ljudi čekaju hranu i po sat vremena.

- Radeći u restoranima poput Zigantea, Noela i sličnih, učio sam se radnoj etici, koja je presudna za kvalitetnoga kuhara. Ili otpadneš ili postaneš netko. U takvim kuhinjama znali smo doći na posao u 8 ujutro i izaći u 4 sata ujutro, tako smo znali raditi po 10 dana u komadu. Nisam pobornik uspjeha preko noći, u našem poslu uvijek iza toga stoje samo red, rad i disciplina – ističe naš sugovornik.

No osim dugačkih redova ispred objekta, ipak mu je najveće priznanje kompliment gosta.

- Meni jedan od najposebnijih komplimenata definitivno je od gosta za kojeg sam kuhao na jahti. Njegovo ime ne mogu otkriti, ali moram napomenuti da je gost jedan od ključnih ljudi u Michelinovoj industriji. Pripremio sam mu jelo s tartufom, krumpirom i jajima. Usporedio ga je s poznatim chefom, inače vlasnikom 2 Michelinove zvjezdice, te mi je potanko objasnio zašto mu je moje jelo bilo bolje nego njegovo. To mi je zaista imponiralo – priznaje Jasmin.

Kuhao je za mnoge slavne obitelji

Premda mu je bilo teško izdvojiti neko od mnoštva neobičnih jela koja je pripremao, Jasmin je izdvojio sladoled od telećeg mozga kao jedno od najneobičnijih jela koje je imao prilike poslužiti. A svoje je specijalitete nerijetko pripremao i za mnoge slavne ljude.

- Kuhao sam za poznate hokejaše iz NHL-a, za jednu od najbogatijih obitelji svijeta, za predsjednika uprave jedne od najvećih banaka svijeta i njegovu obitelj te za mnoge druge bogate i slavne koji su bili gosti jedne luksuzne jahte – rekao nam je Jasmin.

Na kraju nam je ovaj mladi chef otkrio da Fish House za iduću sezonu priprema svoje craft pivo, vlastite prirodne sokove, a restoran otvara i u Zagrebu.

- Cilj nam je pružiti gostu cjelokupan doživljaj. Radimo i na franšizi Fish Housea tako da, kad prodajemo koncept, želimo da naš zakupac na raspolaganju ima sve potrebno, da ponudi drugačiji poslovni model od konkurencije i tako bude predvodnik u našoj domeni posla. I nakon toga imam toliko dobrih ideja, mašte mi ne nedostaje – simpatično zaključuje chef Jasmin Hajrula.

