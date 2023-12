Chef Mate Janković pripremio je u Glazbenom paviljonu tri malo drugačija adventska jela

Šetanje kroz lampicama obasjane ulice, pjevušenje božićnih hitova, koji se mogu čuti na svakom koraku, pijuckanje kuhanog vina ili vruće čokolade... Složit ćete se s tim da je adventsko doba u Zagrebu uistinu čarobno.

A neki novi sjaj ovom božićnom sajmu - kojem se i mladi i stari raduju svake godine - dao je prošle subote Mate Janković pripremivši na Zrinjevcu tri ukusna adventska jela od tradicionalnih namirnica, ali u malo drugačijoj, brzinskoj izvedbi. U organizaciji PIK-a Vrbovec i 24sata ovaj je poznati chef u okviru Xmas Masterclass by PIK pokazao kako jela koja inače pripremamo satima možete napraviti za samo nekoliko minuta.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Jela su bila gotova za nekoliko minuta

Popularni kuhar svim je zainteresiranim posjetiteljima prethodne subote u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu demonstrirao kako funkcionira metoda kuhanja slow cooking i kako je moguće u samo pola sata omekšati strukturu mesa i učiniti ga sočnijim, a istodobno zadržati začine te istaknuti okus jela.

Najprije je napravio sendvič sa sporo kuhanom trganom svinjetinom, koju inače možete pripremiti tako da je ubacite u pećnicu ili da je vakuumiranu kuhate u kipućoj vodi. Kad je to napravio, u tostirani brioche, osim trgane svinjetine, stavio je malo đumbira, majoneze, sjeckanog čilija, korice i soka limete, korijandera, rajčice, krastavca, luka, papra i maslinova ulja.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Za drugo jelo, krumpir salatu sa sporo kuhanim svinjskim rebrima, najprije je nasjeckao peršin i kuhana jaja te ih promiješao s već skuhanim kockicama krumpira, zrnatim senfom, paprom, soli, maslinovim uljem te nasjeckanom prženom pancetom i lukom. Iako su i sama po sebi dovoljno začinjena i sočna, Janković je za kraj prelio rebra s malo barbecue umaka i položio ih na krumpir salatu.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Posljednje jelo bila je tortilja, u koju je, osim sporo kuhanog bunceka, dodao guacamole od luka, maslinova ulja, soli, papra, korijandera i avokada. Izuzev toga, tortilju je obogatio nasjeckanim lukom, naribanim cheddar sirom, čilijem, kukuruzom i rajčicom te prelio s nekoliko kapi limete kako bi joj dao svježinu. Za kraj je tortilju još sa svake strane malo prepekao na zagrijanoj tavi.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

- Moram priznati da ne znam jesam li ikad u hladnijim uvjetima od ovih sjeckao peršin, ali nema veze, drago mi je da sam mogao biti ovdje i pokazati vam kako ubuduće možete potrošiti manje vremena na kuhanje, a svejedno pripremiti nutritivno bogat i zdrav obrok pun proteina. I, naravno, ako sam ja mogao pripremiti sva ova brzinska i ukusna jela na ovoj gerilskoj lokaciji za samo nekoliko minuta, onda ih svatko od vas može napraviti i za 30 minuta kod kuće, u normalnim uvjetima - s osmijehom je Janković poručio svim okupljenima.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Ukusni zalogaji za posjetitelje

Osim što su mogli naučiti kako pripremiti navedena jela i doznati praktične savjete poznatoga kuhara, posjetitelji su mogli kušati ove delicije te se i sami uvjeriti u bogatstvo okusa jela spravljenih uz PIK Slow Cooked Selekciju proizvoda - trgane junetine, trgane svinjetine, sočnih rebrica ili tradicionalnog bunceka.

- Već sam upoznata s ovim proizvodima jer sam ljetos probala rebrica i bila su stvarno ukusna. Drago mi je da sam sad imala priliku vidjeti kako pripremiti i druge proizvode iz PIK-ove Slow Cooked linije, to mi je zapravo super inspiracija za sljedeći ručak. Mislim da ću najprije probati napraviti ove tortilje sa sporo kuhanim buncekom i guacamole umakom jer obožavam avokado, a nadam se da će se to svidjeti i mojim roditeljima kad me sljedeći put dođu posjetiti u Zagreb - rekla nam je Anamaria iz Vinkovaca.

Neki su ove delicije mogli ponijeti i doma

Tijekom radionice Xmas Masterclass by PIK posjetitelji su imali priliku i sudjelovati u interaktivnom kvizu. Pet najbržih sudionika koji su točno odgovorili na tri pitanja o metodi kuhanja slow cooking PIK bili su nagrađeni super poklon paketom. Ti su sretnici dobili sve proizvode iz PIK-ove linije Slow Cooked, pregaču, kemijsku olovku i drvenu dasku za rezanje.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

- Bila sam ovdje u prolazu i slučajno vidjela da se nešto kuha i rekoh 'Idem vidjeti o čemu je riječ'. Odigrala sam čak i kviz, ali, iskreno rečeno, nisam očekivala da će me izvući. Ostala sam više zbog toga da probam sendvič s trganom svinjetinom. Oduševila sam se okusom, a kad su me još nakon toga izvukli kao dobitnicu, bila sam presretna. Mislim da će mi ovi proizvodi dobro doći jer radim svaki dan do pet i, kada dođem doma, nemam vremena pripremati nešto komplicirano - rekla je Dragica iz Siska pokazujući nam svoju nagradu.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

S tim se slaže i Mario iz Zagreba, još jedan dobitnik, kojem su u rješavanju kviza pomogli supruga i dvoje djece.

- Probali smo rebrica koja je Janković pripremio i samo se nadamo da ćemo takvo nešto fino uspjeti napraviti i mi kod kuće. Posebno mi je drago što su se svidjela klincima jer ih žena i ja uvijek možemo brzinski napraviti!

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Nadamo se da će svim dobitnicima ovi proizvodi obogatiti blagdansku gozbu te njima i njihovim najmilijima uljepšati ove blagdane!