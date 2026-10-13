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Christa preživjela pogubljenje, otkriven kaos oko poziva 911. Netko rekao da je slučaj lažan

Piše 24sata,
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Christa preživjela pogubljenje, otkriven kaos oko poziva 911. Netko rekao da je slučaj lažan
Foto: POLICE HANDOUT
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Christa Pike, osuđena ubojica, preživjela je smrtonosnu injekciju, a zbunjenost službi odgodila je pružanje medicinske pomoći za gotovo 30 minuta

Zbrka među dispečerima, hitnim službama i zatvorskim dužnosnicima dovela je do kašnjenja hitne medicinske pomoći nakon neuspjele egzekucije Christe Pike. Pike, osuđena na smrt zbog mučenja i ubojstva kolegice iz razreda 1995. godine, preživjela je dvije doze smrtonosne injekcije pentobarbitala 30. rujna. Prema audio snimkama poziva hitnim službama (911), hitne službe čekale su gotovo pola sata kako bi joj pružile pomoć. Prvi poziv dispečerima upućen je u 20:40, no zatvorski dužnosnici potvrdili su da je zahtjev za medicinskom pomoći stvaran tek u 21:11. U međuvremenu, u 21:03, neidentificirana osoba je rekla: "Prema nadzornicima ovdje u DEC-u (Odjel za hitne komunikacije), obaviješteni smo da je to lažan poziv. Nema potrebe za medicinskom pomoći u zatvoru Riverbend." Samo četiri minute kasnije, hitna služba je izvijestila da netko ispred zatvorskih vrata inzistira da je hitna situacija stvarna, tražeći od njih da uđu.

U BOLNICI JE Sotonistica koju nisu uspjeli pogubiti se probudila! Christa Pike priča s odvjetnicima
Sotonistica koju nisu uspjeli pogubiti se probudila! Christa Pike priča s odvjetnicima

Pedesetogodišnja Pike bila je vezana za nosila oko sat vremena dok joj je medicinsko osoblje davalo najmanje sedam injekcija, pri čemu se jedna igla savila. Njezin odvjetnik, Randy Spivey, izjavio je da je nakon neuspjele egzekucije hitno prevezena u bolnicu, gdje je ostala bez svijesti i priključena na respirator, a odvjetnici su strahovali da je doživjela moždanu smrt. Međutim, osuđenica je prošli tjedan čudesno došla svijesti i počela komunicirati, pitajući: "Gdje sam i tko ste vi?" Nakon neuspjele egzekucije, Pike je navodno imala krvni ugrušak u jednoj ruci, upalu pluća i "izvanredno" oticanje, tvrdili su njezini odvjetnici. Također su naveli da se suočavala s "kognitivnim izazovima" i "dubokom psihološkom traumom", dodajući da "ostaju značajna pitanja o dugoročnim posljedicama onoga što je pretrpjela". Deset dana nakon šokantnog preživljavanja, otpuštena je iz bolnice i vraćena u zatvor.

CHRISTA PIKE Odvjetnik sotonistice koju nisu uspjeli pogubiti: 'Pričala je s nama, zbunjena je i ljuta'
Odvjetnik sotonistice koju nisu uspjeli pogubiti: 'Pričala je s nama, zbunjena je i ljuta'

Christa Pike trebala je postati prva žena pogubljena u Tennesseeju u više od 200 godina, no umjesto toga postala je prva osoba u SAD-u koja je preživjela smrtonosnu injekciju. Osuđena je na smrt 1995. godine zbog brutalnog ubojstva svoje 19-godišnje kolegice Colleen Slemmer, koju je s dečkom Tadarylom Shippom i prijateljicom Shadollom Peterson namamila u izolirano područje kampusa Sveučilišta u Tennesseeju kako bi je mučili i ubili. Pike je Slemmer razbila glavu i zadržala komadić njezine lubanje kao "bolesni suvenir". Ministarstvo popravnih ustanova Tennesseeja nije objavilo što je pošlo po zlu tijekom neuspjele egzekucije.

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Komentari 1
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