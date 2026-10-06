Sotonistica koju nisu uspjeli pogubiti se probudila! Christa Pike priča s odvjetnicima

Gotovo tjedan dana nakon što je primila dvije doze smrtonosne injekcije, osuđena ubojica Christa Pike je pri svijesti i komunicira sa svojim odvjetnicima. Ovaj nezapamćeni slučaj neuspjelog izvršenja smrtne kazne šokirao je javnost i doveo do obustave svih pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tennessee. Osuđenica na smrt primila je 30. rujna dvije doze pentobarbitala, no umjesto da umre, nastavila je glasno hrkati na zaprepaštenje prisutnih novinara i službenika. Tijekom samog postupka, požalila se izvršiteljima na snažne bolove uzrokovane iglama.

​- Moja ruka osjeća kao da će puknuti, jedno mjesto jako kuca - rekla je Pike prema navodima medijskih svjedoka.

Njezin odvjetnički tim potvrdio je da se trenutačno nalazi u bolnici pod strogim nadzorom, ali je unatoč teškim ozljedama ruku budna i sposobna za razgovor. Odvjetnici su naglasili da je njezin oporavak medicinski presedan te traže od guvernera da joj kaznu preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Zbog ovog nevjerojatnog propusta, guverner Bill Lee naredio je sveobuhvatnu i neovisnu istragu kako bi se utvrdilo što je točno pošlo po zlu. Ujedno je zaustavio izvršenje jedine preostale smrtne kazne zakazane za ovu godinu u Tennesseeju. Ovo je već drugi put ove godine da država nije uspjela izvršiti pogubljenje. U svibnju je zaustavljena egzekucija Tonyja Carruthersa nakon što medicinsko osoblje dulje od sat vremena nije uspjelo uspostaviti intravenoznu liniju potrebnu za unos lijeka.

Stručnjaci iz Informativnog centra za smrtnu kaznu ističu da su ranije zabilježeni slučajevi preživljavanja zbog problema s venama, ali apsolutno nitko u modernoj eri nije preživio nakon što su smrtonosni lijekovi stvarno ubrizgani u tijelo.

Christa Pike osuđena je na smrtnu kaznu zbog brutalnog ubojstva devetnaestogodišnje Colleen Slemmer koje se dogodilo 1995. godine. Pike je tada imala osamnaest godina, a zločin je privukao ogromnu pozornost javnosti zbog urezivanja pentagrama u tijelo žrtve i krađe komadića lubanje.

​- Svaki put kad pomislim na to, razmišljam o tome kako je Colleen osjećala bol i pokušavala pobjeći - izjavila je majka žrtve May Martinez uoči zakazanog pogubljenja.

Da je pogubljenje uspjelo, Pike bi postala prva žena nad kojom je izvršena smrtna kazna u Tennesseeju u više od dvjesto godina. Njezini odvjetnici tjednima su upozoravali sudove i državne vlasti da će zbog njezinih specifičnih medicinskih problema postupak završiti bolno i neuspješno, što se na kraju i obistinilo.

*uz korištenje AI-ja