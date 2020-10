CIA: Rusi i Iranci miješaju se u američke predsjedničke izbore

Američke obavještajne agencije ranije su upozorile da bi se Iran mogao umiješati kako bi naštetio Trumpu, a da mu Rusija želi pomoći na izborima

<p>Direktor američke Nacionalne obavještajne službe John Ratcliffe u srijedu je rekao da su se Iran i Rusija pokušali umiješati u predsjedničke izbore 2020. godine.</p><p>Ratcliffe je to objavio na iznenadno organiziranoj konferenciji za medije na kojoj je sudjelovao i direktor FBI-ja Chris Wray.</p><p>Ona je pokazala da američki dužnosnici manje od dva tjedna prije izbora strahuju da inozemni akteri pokušavaju potkopati povjerenje Amerikanaca u rezultate izbora i širiti dezinformacije kako bi utjecali na rezultate.</p><p>"Imamo potvrde da su Iran i Rusija odvojeno prikupili informacije o registriranim glasačima", rekao je na konferenciji Ratcliffe, republikanac koji je na čelu obavještajaca pet mjeseci.</p><p>Veći dio informacija o registraciji birača je javan. No Ratcliffe tvrdi kako su vladini dužnosnici već svjedočili "da Iran šalje lažirane e-mailove stvorene da bi se zastrašilo glasače, poticali društveni nemiri i naštetilo predsjedniku (Donaldu) Trumpu".</p><p>Ratcliffe se referirao na elektroničku poštu poslanu u srijedu koja je, prema tvrdnjama vlasti, lažirana da izgleda kao da je došla od skupine Proud Boys, krajnje desne skupine koja podržava Trumpa.</p><p>Američke obavještajne agencije ranije su upozorile da bi se Iran mogao umiješati kako bi naštetio Trumpu, a da mu Rusija želi pomoći na izborima.</p><p>Glasnogovornik iranske misije pri Ujedinjenim narodima odbacio je te tvrdnje.</p><p>"Iran nema interes miješati se u američke izbore i ne navija za neki rezultat", priopćio je Alireza Miryousefi.</p><p>Demokratski čelnik u Senatu Chuch Schumer, upućen u srijedu u povjerljive informacije o sigurnosti izbora, ne slaže se s Ratcliffeom da Iran želi naštetiti republikanskom predsjedniku.</p><p>"Meni je jasno da su zapravo namjera Irana u ovom, te Rusije u mnogim drugim slučajevima, potkopavanje povjerenja u naše izbore. Ne vjerujem da je to djelovanje usmjereno na diskreditiranje predsjednika Trumpa", kazao je Schumer u razgovoru za MSNBC.</p><p>Glasnogovornik Bijele kuće Judd Deere rekao je da je Trump naredio vladinim agencijama da "proaktivno nadziru i spriječe bilo kakve pokušaje miješanja u američke izbore" te da su "dobrim radom agencija" spriječeni "pokušaji američkih neprijatelja da se potkopaju izbori".</p><p>Sumnjiva elektronička pošta se istražuje, a jedan obavještajni izvor tvrdi kako se još uvijek ne zna tko stoji iza nje.</p><p>Drugi izvor je otkrio kako američki dužnosnici istražuju je li Iran hakirao mrežu ili internetsku stranicu Proud Boysa kako bi distribuirao sporne materijale. Taj izvor tvrdi da američki dužnosnici sumnjaju na iransku vladu, no da još nemaju čvrste dokaze.</p><p>Ti su e-mailovi uključivali videosnimku koja je pokušala pokazati kako se može lažirati slanje glasačkih listića, što su stručnjaci u međuvremenu odbacili kao nemoguće, a Ratcliffe je rekao da to nije istina.</p>