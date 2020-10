Trump traži istragu o korupciji Joea Bidena i njegovog sina

Poruke iz laptopa Hundera Bidena, Joeovog sina, navodno upućuju na to da je Joe koristio svoj raniji potpredsjednički položaj kako bi pomogao svom sinu da se obogati

<p>Predsjednik SAD-a <strong>Donald Trump</strong> u utorak je pozvao glavnog državnog odvjetnika <strong>Willaima Barra </strong>da pokrene istragu o korupciji protiv sina demokratskog kandidata na izborima <strong>Joea Bidena</strong>.</p><p>- Državni odvjetnik se mora pokrenuti. On mora djelovati i to brzo - rekao je Trump u telefonskom razgovoru za televiziju Fox News, i pozvao da se nalaz istrage objavi prije izbora 3. studenog. </p><p>- On mora nekoga za to zadužiti - rekao je Trump odgovarajući na pitanje treba li Barr imenovati posebnu skupinu za istragu optužbi protiv Huntera Bidena objavljenih u New York Postu prošlog tjedna.</p><p>Taj je list pisao o email porukama iz prijenosnog računala koje je navodno Hunter Biden ostavio na popravku, sugerirajući da je Joe Biden koristio svoj raniji potpredsjednički položaj kako bi pomogao svom sinu da se obogati. </p><p>Joe Biden je zanijekao da je kršio zakon i ustvrdio da sa svojim sinom ne govori o njegovim poslovima.</p><p>Drugi mediji su iznijeli dvojbe u vjerodostojnost sadržaja prijenosnog računala.</p><p>Trump je i ranije pozivao državnog odvjetnika da pokrene istragu Bidenove obitelji prije izbora, kao i njegovih drugih političkih protivnika, uključujući bivšeg predsjednika Baracke Obame.</p>