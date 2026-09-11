CIA tek danas skinula oznaku tajnosti s bilješki o Al Qa'idi

CIA je u petak deklasificirala više od 70 predsjedničkih obavještajnih bilješki koje se odnose na džihadističku skupinu Al-Qa'idu i njezina bivšega vođu Osamu bin Ladena, 25 godina nakon napada 11. rujna.

Ova objava donosi "transparentnost bez presedana u najosjetljiviji obavještajni spis u Americi, koji pokriva godine koje su prethodile i dan nakon jednoga od najmračnijih trenutaka u našoj povijesti", navela je CIA u priopćenju.

Ti dokumenti "prate kako se mijenjalo razumijevanje analitičara CIA-e u pogledu Al-Qa'ide, kao i njihove napore da rasvijetle planove napada Osame bin Ladena, unatoč rijetkim, nejasnim i nepotpunim informacijama", dodaje se u priopćenju.

Jedna od bilješki, od 10. rujna 1998., upozorava na to da bi Al-Qa'ida "mogla srušiti zrakoplov pun eksploziva na neki američki grad".

Druga, od 4. prosinca 1998., navodi da se Osama bin Laden "i njegovi saveznici pripremaju za napade u Sjedinjenim Državama, uključujući otmicu zrakoplova".

Sjedinjene Države bile su 11. rujna 2001. meta četiriju koordiniranih samoubilačkih napada koje je izvelo 19 pripadnika islamističke skupine Al-Qa'ide i u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi.