Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON 25 GODINA

CIA tek danas skinula oznaku tajnosti s bilješki o Al Qa'idi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
CIA tek danas skinula oznaku tajnosti s bilješki o Al Qa'idi
Foto: VANTOR
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jedna od bilješki, od 10. rujna 1998., upozorava na to da bi Al-Qa'ida "mogla srušiti zrakoplov pun eksploziva na neki američki grad".

CIA je u petak deklasificirala više od 70 predsjedničkih obavještajnih bilješki koje se odnose na džihadističku skupinu Al-Qa'idu i njezina bivšega vođu Osamu bin Ladena, 25 godina nakon napada 11. rujna.

Ova objava donosi "transparentnost bez presedana u najosjetljiviji obavještajni spis u Americi, koji pokriva godine koje su prethodile i dan nakon jednoga od najmračnijih trenutaka u našoj povijesti", navela je CIA u priopćenju.

Ti dokumenti "prate kako se mijenjalo razumijevanje analitičara CIA-e u pogledu Al-Qa'ide, kao i njihove napore da rasvijetle planove napada Osame bin Ladena, unatoč rijetkim, nejasnim i nepotpunim informacijama", dodaje se u priopćenju.

25 GODINA OD TRAGEDIJE FOTO Sjećanje na 9/11: Po prvi puta je zvono za minutu šutnje zvonilo sedam puta. Evo i zašto
FOTO Sjećanje na 9/11: Po prvi puta je zvono za minutu šutnje zvonilo sedam puta. Evo i zašto

Jedna od bilješki, od 10. rujna 1998., upozorava na to da bi Al-Qa'ida "mogla srušiti zrakoplov pun eksploziva na neki američki grad".

Druga, od 4. prosinca 1998., navodi da se Osama bin Laden "i njegovi saveznici pripremaju za napade u Sjedinjenim Državama, uključujući otmicu zrakoplova".

Sjedinjene Države bile su 11. rujna 2001. meta četiriju koordiniranih samoubilačkih napada koje je izvelo 19 pripadnika islamističke skupine Al-Qa'ide i u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...
25 GODINA OD NESREĆE

TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...

Nebodere su srušili supertermitom, Pentagon je pogodila raketa, ne avion. Tijelo Bin Ladena su smrznuli, a na snimkama nisu avioni, već hologrami. Razotkrili smo sve teorije zavjere
Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'
IZ MINUTE U MINUTU

Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
FOTO Autom se zabili u stup kod V. Gorice, dvoje mrtvih. Auto je prepolovljen, scene stravične...
UZNEMIRUJUĆE

FOTO Autom se zabili u stup kod V. Gorice, dvoje mrtvih. Auto je prepolovljen, scene stravične...

Prometna nesreća se dogodila oko 04.26 sati na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice. U nesreći je osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći poginulo je dvoje ljudi. U tijeku je očevid.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026