CIA upozorava: Rusija sprema napad na Španjolsku, Francusku i Italiju dronovima s mora

Američke obavještajne službe prikupile su zabrinjavajuće informacije o novim planovima Kremlja za eskalaciju hibridnog rata, a ovoga puta glavne mete mogle bi biti mediteranske zemlje poput Francuske, Španjolske i Italije. Prema obavještajnim podacima, Rusija namjerava koristiti bespilotne letjelice koje bi se lansirale s mora, preciznije s komercijalnih plovila koja čine takozvanu flotu iz sjene.

Upozorenje europskim vladama

Ove informacije prvi je u javnost iznio španjolski list Mundo, navodeći kako je američka Središnja obavještajna agencija već upozorila nekoliko europskih vlada na rastuću prijetnju. Litvanske vlasti također su detaljno upućene u ovu problematiku, a njihov vojni vrh smatra da ovakav scenarij predstavlja izrazito ozbiljnu sigurnosnu ugrozu.

​- Koristit će dronove lansirane s mora, skrivene u brodskim kontejnerima, a to uopće nije teško izvesti - pojasnio je izvor blizak Ministarstvu obrane Litve.

Vjeruje se da su europski saveznici dobili ove detaljne brifinge nedugo nakon što je direktor američke obavještajne agencije boravio u tajnom posjetu Moskvi, gdje je navodno poslao oštro upozorenje ruskim dužnosnicima protiv bilo kakve agresije prema državama članicama NATO saveza. Ruska strana, očekivano, odbacila je sve optužbe nazivajući ih neutemeljenim pričama koje služe isključivo za širenje panike.

U središtu ovih obavještajnih upozorenja nalazi se Gerbera, bespilotna letjelica ruske proizvodnje koja se opisuje kao jeftinija i znatno pojednostavljena verzija iranskog drona Šahid. Ova letjelica dugačka je oko dva metra, s rasponom krila od 2,5 metara, a ukupna težina rijetko prelazi 18 kilograma. Unatoč relativno malim dimenzijama, Gerbera može doseći brzinu od oko 160 kilometara na sat, dok njezin maksimalni operativni domet iznosi čak 600 kilometara.

Ono što ovaj sustav čini posebno prilagodljivim za pomorske operacije jest činjenica da se dron lansira s pomoću katapulta. Zbog toga ga je moguće postaviti na gotovo bilo kakvu ravnu površinu, uključujući palube civilnih brodova.

Flota u sjeni

Dr. Julian Pawlak s Njemačkog instituta za međunarodnu i sigurnosnu politiku nedavno je objavio veliku analizu o ruskoj floti u sjeni pod naslovom: 'Measures Against the Russian Shadow Fleet'. Jedan od zaključaka je da ruska „flota u sjeni“ više nije samo sredstvo zaobilaženja sankcija i financiranja rata, nego sve više predstavlja sigurnosni i obrambeni problem za Europu.

Pawlak upozorava da je tijekom rata došlo do transformacije funkcije flote. Brodovi povezani s ruskom „flotom u sjeni“ sve se češće dovode u vezu sa špijunažom, nadzorom podmorske infrastrukture i mogućim sabotažama. Posebno zabrinjava mogućnost da se kretanje pojedinih brodova vremenski podudara s pojavom dronova ili incidentima oko kritične infrastrukture.