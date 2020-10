Čičak: Oba objekta su legalna, nisam dobio ništa što drugi nisu

Mato Čičak vjeruje da će postupci Građevinske inspekcije biti obustavljeni jer je dobio pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju kuće i pravomoćnu Uporabnu dozvolu za pomoćni objekt

<p>Saborski zastupnik <strong>Mato Čičak</strong> (HDZ), za kojeg se ovih dana pisalo da se protiv njega pokreću postupci zbog nelegalne gradnje kuće i pomoćnog objekta, izjavio je u nedjelju da su oba ta objekta u Rugvici "sada apsolutno legalna".</p><p>Čičak je za Hinu potvrdio da je Građevinska inspekcija Državnog inspektorata bila kod njega i da je pokrenula dva postupka za koja vjeruje da će biti obustavljena jer je u međuvremenu dobio pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju kuće i pravomoćnu Uporabnu dozvolu za pomoćni objekt.</p><p>- Na osnovi svih dokumenata koje sam predao da su pravomoćni, siguran sam da će Građevinska inspekcija obustaviti postupke protiv mene - kaže Čičak i naglašava da je postupke za dobivanje tih dokumenata pokrenuo prije „nekoliko mjeseci“, odnosno prije nego što su se novinari počeli zanimati za njegove nekretnine.</p><p>- Nisam ništa dobio što i drugi građani nisu, pokrenuo sam postupak puno ranije, sad sam dobio rješenje - odgovorio je Čičak upitan kako je tako brzo, 15., odnosno 16. listopada dobio pravomoćno rješenje i uporabnu dozvolu. </p><p>HDZ-ov zastupnik kaže da je, nakon što je dobio Rješenje o izvedenom stanju kuće, „znači legalizaciju“ i Uporabnu dozvolu za pomoćni objekt, pokrenuo postupak njihova upisa u katastar. </p><p>- Znači, i jedna i druga građevina sada je u skladu sa svim pravilima, kad je Građevinska inspekcija došla kod mene, rješenja nisu bila pravomoćna, pa nisu po tome mogli postupiti. Dali su mi rok od 90 dana, no ja sam to napravio ranije, jer sam spomenute postupke pokrenuo puno ranije - kaže Čičak.</p><p>Na konstataciju da je to išlo dosta brzo, a da za obične građane traje poprilično, Čičak uzvraća kako je i za njega trajalo poprilično.</p><p>- Cijeli sam postupak pokrenuo prije nekoliko mjeseci, nisam ništa počeo raditi kad su se novinari počeli zanimati, nego puno ranije - kazao je zastupnik, opetujući kako nije dobio ništa što i drugi građani ne dobivaju.</p><p>HDZ-ov Mato Čičak u Sabor je ušao nedavno kao zamjena za Dražena Barišića, koji je svoj mandat stavio u mirovanje te mu je skinut imunitet zbog sumnji za upletenost u aferu vezanu uz Janaf i tvrtku Elektrocentar Petek.</p>