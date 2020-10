Kakva ekipa na fešti kod Čička: Kuščević, Žunić, Masten... Svi u bespravno sagrađenoj konobi

Svi oni našli su se u bespravno sagrađenoj konobi od 46 kvadrata koju je Čičak sagradio dok je ta parcela bila poljoprivredno zemljište

<p><strong>Mato Čičak</strong>, zastupnik koji je u Saboru zamijenio uhićenog gradonačelnika Velike Gorice<strong> Dražena Barišića</strong> te HDZ-ov načelnik Rugvice, prošle je godine organizirao druženje u konobi iza svoje kuće za koju <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/kakva-slika-hdz-ovac-cicak-u-nelegalnoj-kucici-ugostio-lovru-kuscevica-i-onog-iz-apn-a-kojeg-je-sram-koliko-nema/?fbclid=IwAR2iW-Ni7MzZZFBs6cKZbx_7IwCX8x6fcDhhGRBJVDgwZbsraXF8qGZk16I" target="_blank">Telegram </a>doznaje kako je sagrađena bespravno. </p><p>U prosincu 2019. tamo se sastala zanimljiva ekipa, a među njima bio je i <strong>Lovro Kuščević</strong> koji je nekoliko mjeseci prije druženja bio primoran dati ostavku zbog afere. Kao i u slučaju Kuščevićeve općine Nerežišća, i u Rugvici je izmijenjen prostorni plan. Mato Čičak je prenamijenio svoja i tatina zemljišta u građevinska. </p><p>Na druženju je bio i <strong>Krešimir Žunić</strong>. On je ove godine smijenjen s mjesta vršitelja dužnosti direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što se otkrilo da je po povlaštenoj cijeni kupio stan u Zadru uz subvenciju APN-a, odnosno agencije u kojoj je tada radio. </p><p>Sjećate se možda i njegove čuvene rečenice, da ga "sram koliko nema". </p><p>Ubrzo se otkrilo i kako je Žunić imao stan u Zagrebu koji je iznajmljivao upravo - Kuščeviću, otkako se nakon ostavke vratio u Sabor. </p><p>- Postoji jedan pomoćni objekt u dvorištu u Maksimirskoj. On je na suprugu, ali mi ga je dala koristiti, ja sam ga uredio. Nije to puno, 40-ak kvadrata, ali meni dovoljno. Lovro spava u mom stanu, ja u tom objektu - rekao je tada Žunić. </p><p>Na druženju je bio i <strong>Tomislav Masten</strong>, bivši šef samoborskog HDZ-a i direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. Masten se našao u fokusu javnosti nakon uhićenja Dražena Barišića kojeg se sumnjiči za namještanje poslova poduzetniku Kreši Peteku. Njegova je tvrtka Elektrocentar Petek s Vodoopskrbom i odvodnjom sklopila posao vrijedan 32 milijuna kuna. </p><p>I općina Rugvica, u kojoj je Mato Čičak načelnik, također je surađivala s Petekom, a objavljeni su i dokumenti koji sugeriraju da je posao dogovoren prije nego što se natječaj raspisao. Čičak tvrdi da je došlo do zabune - pogrešnog datiranja datuma. </p><p>U veselom društvu našao se i još jedan HDZ-ovac kojeg se veže uz uhićenog Barišića – njegov zamjenik, predsjednik HDZ-a Velika Gorica te saborski zastupnik<strong> Krešimir Ačkar</strong>. Ostali prisutni bili su <strong>Vladimir Bregović</strong>, bivši gradonačelnik Vrbovca koji je sada voditelj službe u Hrvatskim vodama, <strong>Marin Štritof</strong>, načelnik općine Dubravica, <strong>Damir Halužan</strong>, gradski vijećnik HDZ-a u Svetoj Nedelji, <strong>Vlatko Kopić</strong>, bivši saborski zastupnik HDZ-a koji radi u Zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju u KBC Osijek te<strong> Zlatko Hrastić</strong>, bivši direktor HAK-a iz Ivanić Grada.</p><p>Svi oni našli su se u bespravno sagrađenoj konobi od 46 kvadrata koju je Čičak sagradio dok je ta parcela bila poljoprivredno zemljište. Obzirom da je to pomoćni objekt, on se ne može izgraditi bez da prije na parceli ne postoji glavni objekt, a Čičkova kuća nalazi se na drugoj parceli. Sve je to potvrdio <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/kakva-slika-hdz-ovac-cicak-u-nelegalnoj-kucici-ugostio-lovru-kuscevica-i-onog-iz-apn-a-kojeg-je-sram-koliko-nema/?fbclid=IwAR2iW-Ni7MzZZFBs6cKZbx_7IwCX8x6fcDhhGRBJVDgwZbsraXF8qGZk16I" target="_blank">Telegramu </a>Državni inspektorat na čijem je čelu HDZ-ov <strong>Andrija Mikulić</strong>. </p><p>Telegram je otkrio i kako su Mikulić i Čičak prošle godine zajedno bili i u lovu na veprove na posjedu HDZ-ovog donatora. Obzirom da Mikulić nije platio sudjelovanje u lovu, a kao dužnosnik ne smije primiti dar veći od 500 kuna, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je otvorilo predmet u tom slučaju. </p>