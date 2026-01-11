Cijela Hrvatska je u ledenom alarmu. Sutra će biti i - 15°C!

Hrvatsku danas očekuje pravo zimsko vrijeme. U većini krajeva bit će pretežno sunčano, no hladnoća će biti izražena u cijeloj zemlji. Jadran će zahvatiti jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim, a podno Velebita i Biokova ponegdje i orkanskim udarima. Unutrašnjost zemlje očekuje umjerena do povećana naoblaka, osobito u prvom dijelu dana, a ponegdje tijekom jutra može pasti i malo snijega. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku i sjeverozapadu također povremeno puhati.





Temperature će biti niske: u kontinentalnim krajevima dnevne vrijednosti kretat će se uglavnom od -6 do 2 °C, dok će se na Jadranu živa u termometru penjati tek do 5 do 9 °C. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 1 °C, a na Sljemenu čak oko -7 °C, uz pretežno sunčano vrijeme i mogućnost slabog snijega u gorju. Zbog jakog vjetra na Jadranu i niskih temperatura diljem zemlje, građanima se savjetuje oprez, posebice u prometu i pri boravku na otvorenom. Zimski uvjeti vladat će tijekom cijelog dana, pa je preporučljivo pripremiti toplu odjeću i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama.

Hrvatska sutra

Ujutro prevladavajuće sunčano i vrlo hladno, zatim sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, na sjevernom Jadranu i jugo. U Dalmaciji umjeren do jak sjeverni vjetar i bura tijekom jutra u slabljenju i prema otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -15 do -10, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre oko -5, a na Jadranu od -3 do 2 °C. Najviša između -2 i 3, na obali i otocima od 4 do 8 °C, piše DHMZ.

Uvjeti na cestama

Hrvatske ceste su pod snažnim utjecajem zimskih uvjeta – kolnici su mokri i skliski, a moguća je i poledica na većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle, dok u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Zbog toga su na snazi brojne zabrane i posebne regulacije prometa.

Na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica zbog vjetra prometuju samo osobna vozila, dok ostale skupine vozila koriste obilazne pravce preko Gračaca i Zatona Obrovačkog. Radovi i privremene regulacije prometa dodatno usporavaju promet na pojedinim dionicama, osobito kod Splita i Rijeke gdje su mogući zastoji i kolone.

Zimski uvjeti i zabrane za kamione s prikolicama i tegljače te vozila bez zimske opreme vrijede na brojnim cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući i DC1 Vaganac-Gračac, kao i na županijskim i lokalnim cestama u Delnicama, Čabru, Senju, Korenici i drugim područjima. Na pojedinim dionicama ceste su potpuno zatvorene zbog snijega, poledice ili odrona.

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene otvorena je samo za osobna vozila, dok su između Novog Vinodolskog i Senja, kao i Senja i Karlobaga, na snazi zabrane za određene skupine vozila zbog olujnog vjetra.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cestama, održavanje sigurnosnog razmaka i obaveznu zimsku opremu. Posebno se upozorava na opasnost od poledice na mostovima, nadvožnjacima i u gorskim predjelima.

Na graničnim prijelazima očekuju se pojačane gužve i duža čekanja, osobito s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, dok su pojedine katamaranske i trajektne linije u prekidu zbog jakog vjetra.