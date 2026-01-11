Obavijesti

News

Komentari 7
BRRRRRR

Cijela Hrvatska je u ledenom alarmu. Sutra će biti i - 15°C!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 8 min
Cijela Hrvatska je u ledenom alarmu. Sutra će biti i - 15°C!
Osijek: Niske temperature i padaline na ulicama | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

DHMZ je za sutra za dvije regije označio narančasti alarm zbog izuzetnog hladnog vremena

Admiral

Hrvatsku danas očekuje pravo zimsko vrijeme. U većini krajeva bit će pretežno sunčano, no hladnoća će biti izražena u cijeloj zemlji. Jadran će zahvatiti jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim, a podno Velebita i Biokova ponegdje i orkanskim udarima. Unutrašnjost zemlje očekuje umjerena do povećana naoblaka, osobito u prvom dijelu dana, a ponegdje tijekom jutra može pasti i malo snijega. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku i sjeverozapadu također povremeno puhati.

Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu
98
Foto: Marko Prpic/PIXSELL



Temperature će biti niske: u kontinentalnim krajevima dnevne vrijednosti kretat će se uglavnom od -6 do 2 °C, dok će se na Jadranu živa u termometru penjati tek do 5 do 9 °C. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 1 °C, a na Sljemenu čak oko -7 °C, uz pretežno sunčano vrijeme i mogućnost slabog snijega u gorju. Zbog jakog vjetra na Jadranu i niskih temperatura diljem zemlje, građanima se savjetuje oprez, posebice u prometu i pri boravku na otvorenom. Zimski uvjeti vladat će tijekom cijelog dana, pa je preporučljivo pripremiti toplu odjeću i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama.

Pokretanje videa...

Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu 04:16
Zagreb: Započela skijaška sezona na Sljemenu | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska sutra

Ujutro prevladavajuće sunčano i vrlo hladno, zatim sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, na sjevernom Jadranu i jugo. U Dalmaciji umjeren do jak sjeverni vjetar i bura tijekom jutra u slabljenju i prema otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -15 do -10, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre oko -5, a na Jadranu od -3 do 2 °C. Najviša između -2 i 3, na obali i otocima od 4 do 8 °C, piše DHMZ.

Uvjeti na cestama

Hrvatske ceste su pod snažnim utjecajem zimskih uvjeta – kolnici su mokri i skliski, a moguća je i poledica na većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle, dok u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Zbog toga su na snazi brojne zabrane i posebne regulacije prometa.

Na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica zbog vjetra prometuju samo osobna vozila, dok ostale skupine vozila koriste obilazne pravce preko Gračaca i Zatona Obrovačkog. Radovi i privremene regulacije prometa dodatno usporavaju promet na pojedinim dionicama, osobito kod Splita i Rijeke gdje su mogući zastoji i kolone.

Zimski uvjeti i zabrane za kamione s prikolicama i tegljače te vozila bez zimske opreme vrijede na brojnim cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući i DC1 Vaganac-Gračac, kao i na županijskim i lokalnim cestama u Delnicama, Čabru, Senju, Korenici i drugim područjima. Na pojedinim dionicama ceste su potpuno zatvorene zbog snijega, poledice ili odrona.

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene otvorena je samo za osobna vozila, dok su između Novog Vinodolskog i Senja, kao i Senja i Karlobaga, na snazi zabrane za određene skupine vozila zbog olujnog vjetra.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cestama, održavanje sigurnosnog razmaka i obaveznu zimsku opremu. Posebno se upozorava na opasnost od poledice na mostovima, nadvožnjacima i u gorskim predjelima.

Na graničnim prijelazima očekuju se pojačane gužve i duža čekanja, osobito s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, dok su pojedine katamaranske i trajektne linije u prekidu zbog jakog vjetra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Trump razmišlja o napadu na Iran. Mogli bi bombardirati cijelu zemlju uzduž i poprijeko!
ŽESTOKA POBUNA U IRANU

Trump razmišlja o napadu na Iran. Mogli bi bombardirati cijelu zemlju uzduž i poprijeko!

IRAN Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom..
Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!
ŠIFRA ZA HRVATSKU

Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!

NOVI EXPRESS Zakonodavni prijedlog definira niz američkih ekonomskih i sigurnosnih inicijativa za zemlje Zapadnog Balkana. Unutra je i Hrvatska...
Iz Vjesnika je opet sukljao dim
Nakon dva mjeseca

Iz Vjesnika je opet sukljao dim

Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026