Pred Trumpa je stigao zakon HR 5274 koji bi mogao zabetonirati američku politiku prema nama!

Dok se svijet zgraža nad Trumpovom akcijom u Venezueli i najavama da će Dancima uzeti Grenland, jedan dokument u američkom Kongresu mogao bi dramatično utjecati i na hrvatsku budućnost, na našu politiku i ekonomiju. Iza njega, doduše, još ne stoji Trumpova republikanska administracija, već demokratski zastupnik William R. Keating, ali je u rujnu ušao u zakonodavni proces, još ne postoji kao važeći federalni zakon, no predan je Odboru za vanjske poslove i Odboru za pravosuđe u Zastupničkom domu na daljnje razmatranje.

