UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao

U Domobranskoj ulici na Črnomercu, u subotu oko 9 sati, za vrijeme dok je 51-godišnjak sjedio u svom osobnom automobilu marke VW Touareg zagrebačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati muškarac te ga nožem pokušao ozlijediti. Oštećeni se uspio obraniti od napada nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje pri čemu je oštećeni uspio pobjeći s mjesta događaja dok se osumnjičeni udaljio osobnim automobilom marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka.



Ciljanom potragom policijskih službenika, 70-godišnji muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela uočen je u prometu na području Novog Zagreba. U vozilu su pronađeni i oduzeti i nož i vatreno oružje te je muškarac uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.



Oštećeni u ovom događaju nije ozlijeđen, a sve okolnosti se utvrđuju.

