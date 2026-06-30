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PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+

Cijela Hrvatska stala u obranu Like. Zagađivači, no pasaran!

Piše Boris Rašeta,
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Cijela Hrvatska stala u obranu Like. Zagađivači, no pasaran!
Foto: Privatni album

Što se dogodilo? Za one koji nisu pratili, recimo to da je na terenima napuštenog silosa PPK Velebit godinama odlagan opasni, plastični i medicinski otpad, kojeg se nagomilalo 35.000-45.000 tona. To je ekološka bomba

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