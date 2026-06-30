Što se dogodilo? Za one koji nisu pratili, recimo to da je na terenima napuštenog silosa PPK Velebit godinama odlagan opasni, plastični i medicinski otpad, kojeg se nagomilalo 35.000-45.000 tona. To je ekološka bomba
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Cijela Hrvatska stala u obranu Like. Zagađivači, no pasaran!
Čitanje članka: 1 min
U Gospiću smo u subotu mogli vidjeti prizor kakav bi teško režirala i nogometna reprezentacija – u istoj koloni vidjeli smo Daliju Orešković i Dadu Milinovića, Radu Šerbedžiju i Ernesta Petryja. Severina, Stipe Božić, Vedran Mlikota i Mile Kekin podržali su prosvjed. Cijela Hrvatska pod jednim stijegom ujedinjena je oko dobre i, očito, posve neproturječne ideje. Ekološke zaštite gorske ljepotice!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+