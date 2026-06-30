Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'

Zagrepčanka je u utorak oko pola 10 ujutro ostavila djecu zaključanu u autu ispred dućana. Zabrinuti građani pozvali su policiju. Zagrebačka policija potvrdila nam je događaj te su kazali kako utvrđuju okolnosti.

Iz policije kako se dolaskom visokih temperatura povećava opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, podsjećaju roditelje i sve one koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice.

Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba, tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara. Ukoliko se ne reagira na vrijeme dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega.

- Otvoren prozor ne spašava. Hlad ne spašava. Niti 2samo 5 minuta". Nikada ne ostavljajte dijete samo u autu - ni na trenutak! Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povreda djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela za što je propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina - napisali su iz policije.



- Stres, užurbanost života i velik broj svakodnevnih obveza u današnje doba najčešći su uzroci zaboravljanja roditelja. Borba s pamćenjem se nerijetko manifestira na način da aktivnosti obavljamo automatski, ne posvećujemo im dovoljno svjesne pažnje, a kasnije se ne možemo sjetiti jesmo li nešto obavili ili nismo (isključili peglu ili štednjak). Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na djecu, obzirom da se tijekom ljetnih mjeseci događa sve veći broj nesretnih slučajeva, kada roditelji uslijed velikih temperatura i preopterećenosti obvezama ostave djecu samu u vozilu - dodaju.

Dodaju da se uvježbavanjem "prisutnosti" izbjegava ulazak u mentalni proces automatizma - prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i sl.,

- Preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji, ne izvoditi više radnji istovremeni i sl.). Preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako ne biste automatski izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo. U svakodnevnom životu roditeljima se preporuča usvajanje metoda suočavanja sa stresom i uvježbavanje metoda prisutnosti u sadašnjem trenutku - savjetovali su iz policije.

Dodaju da je djetetu potrebnu objasniti da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu, predočiti i načine mogućeg reagiranja (ukoliko je to moguće i ovisno o dobi): način izlaska iz vozila, otvaranje prozora ili bilo koji način signaliziranja da je ostalo samo u vozilu. Dijete se ne smije ostavljati u vozilu niti pri umjereno visokim temperaturama niti "samo nekoliko minuta uz otvorena vrata ili prozore". Iznimno je važno ovo usvojiti kao pravilo u zaštiti zdravlja i života naše djece.