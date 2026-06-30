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UŽIVO Milanović daje izjavu

Piše Luka Safundžić, Antonela Šaponja,
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UŽIVO Milanović daje izjavu
Foto: Luka Safundžić/24sata
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Obraćanje dolazi nakon novog verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji se rasplamsao zbog neslaganja oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.

Spor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića dodatno se zaoštrio zbog sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu. Milanović je u utorak iz Supetra poručio da hrvatski vojnici neće ići na mimohod unatoč pozivu te optužio Plenkovića da je poziv skrivao i da sada "sikće". Plenković mu je uzvratio porukom da od načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne pošalje vojsku u Pariz.

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- Da naglasim očito, puno manje nastupam u javnosti, i osobnih i političkih razloga. Gledam što se događa, ne slažem se sa svime, nekih stvari se grozim. Manje govorim, ali u nekim situacijama moram govoriti, ovo je jedna od tih situacija - rekao je Milanović.

Dodao je da je "čuo što je rekao premijer", ali i da "nije rekao sve".

- Rekao je ono što želi reći, i to što je rekao ne stoji, prijeteće je, nasilno na neki način - dodao je.

Ovdje se, kazao je Milanović, više ne radi samo o manifestaciji u Parizu. Promovira se Koalicija voljnih, dodaje, te ističe da NATO-a nema nigdje. Milanović je dodao da premijer do prekjučer nije imao potrebu o tome s njim "prozboriti niti riječi".

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