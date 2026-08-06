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Cijela Hrvatska u crvenom, a temperature idu i do 40 °C. Evo kada nam stiže osvježenje

Piše HINA,
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Cijela Hrvatska u crvenom, a temperature idu i do 40 °C. Evo kada nam stiže osvježenje
Foto: Pixsell/DHMZ
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Poslijepodne su u gorskim područjima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom

Hrvatsku u četvrtak očekuje sunčano i vrlo vruće vrijem,  uz najviše dnevne temperature između 34 i 39 stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Poslijepodne su u gorskim područjima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, poslijepodne na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. 

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SVE U CRVENOM Toplinski val je na vrhuncu, i danas skoro 40. Ali dolazi osvježenje, evo i kad

Prema prognozi DHMZ-a, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Za cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje na toplinski val.

Foto: DHMZ

Naredni dani

U unutrašnjosti slijedi popuštanje vrućine i olakšanje. Zapuhat će umjeren, prolazno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Onda će s petka na subotu uz povremeno više oblaka biti pljuskova praćenih grmljavinom, a valja računati na lokalno nevrijeme. Stabilnije od nedjelje, danju opet izražena vrućina, ponegdje i vrlo vruće, piše Net.hr.

Na Jadranu se promjena gotovo da niti neće osjetiti. Nastavlja se toplinski val, neugodna dnevna vrućina, ali i vrlo tople noći, osobito u petak i subotu kada će biti pojačane bure, ponajprije pod Velebitom. Tek pokoji pljusak u nestabilniji petak se iz unutrašnjosti može spustiti do sjevernog, rjeđe srednjeg dijela obale. Za vikend bura slabi, a od nedjelje opet stabilnije prilike uz nastavak ljetnih prilika, no i neugodne vrućine.

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