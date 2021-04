Vjerojatno nikad nećemo sa sigurnošću moći potvrditi da je neslužbeni diplomatski dokument o novom prekrajanju granica na Balkanu djelo kontroverznog slovenskog premijera Janeza Janše, s obzirom na to da je po definiciji riječ o neslužbenom dokumentu koji, baš kao što mu ime kaže, ne postoji. Janšin non-paper navodno nije u Bruxelles poslan službenim kanalima, a u njegovoj izradi nije formalno sudjelovalo slovensko Ministarstvo vanjskih poslova, no to ipak nije nikakav dokaz da dokument nije poslan iz Ljubljane u Bruxelles, s obzirom na to da postoje i drugi kanali kojima slovenski premijer može poslati na europske adrese sve što želi, pa i non-paper o Balkanu. Pa ipak, s velikom sigurnošću možemo pretpostaviti kome je takav non-paper u interesu i kome odgovara ponovno otvaranje ove teme, na temelju čega onda možemo procijeniti i koliko su uvjerljivi demantiji koji ovih dana na tu temu stižu iz Ljubljane.