Cijela obala Hrvatske je pod upozorenjima, za jednu regiju na snazi crveni meteoalarm!

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom ujutro na krajnjem jugu, a poslijepodne u unutrašnjosti. Prema večeri u gorju je moguća susnježica. Slab do umjeren jugozapadni vjetar prijepodne u okretanju na sjeverozapadni i sjeverni, navečer će pojačati. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a na jugu u početku još jugozapadnjak i jugo. Najniža temperatura između 2 i 7, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 9 i 14 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za petak...

Foto: DHMZ

Za više regija na snazi su i upozorenja zbog vremenskih uvjeta. Kninska, riječka, splitska i dubrovačka regiju pod žutim su alarmom zbog udara vjetra... Očekuju se udari jači od 65 km/h...

Za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju nema upozorenja za petak.

Što se tiče obalnih područja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno, upaljen je u petak za Velebitski kanal zbog jakih udara vjetra.

- Jaka i vrlo jaka, navečer moguća i olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h). Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji na stranicama DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Crveni meteoalarm za Velebitski kanal na snazi je i za subotu.

Za Kvarner i Kvarnerić oglašen je narančasti meteoalarm za petak, kao i za srednju Dalmaciju. Zapadna obale Istre te sjeverna i južna Dalmacija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata